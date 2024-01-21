وقوع همزمان ۳ بیماری ویروسی/ ماجرای شیوع سویه جدید در ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قناعتی، در ارتباط تلفنی با شبکه تهران، گفت: در ترکیه شاهد حجم زیادی از ابتلاء به سویه جدید هستیم که موارد سرپایی، بستری و آی سی یو را افزایش داده است.

وی افزود: بررسی‌های ویروس شناسی نشان می‌دهد که سویه جدید از کشندگی بالایی برخوردار نیست و از این بابت نباید نگران باشیم.

قناعتی ادامه داد: سویه جدید، قسمت فوقانی دستگاه تنفسی را درگیر می‌کند و از این بابت نباید نگران درگیری ریه‌ها باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به وقوع همزمان ۳ بیماری ویروسی، گفت: ویروس آنفلوانزا، ویروس کرونا و سومی هم، سویه‌ای از بقایای کرونا است.

قناعتی در پاسخ به این سوال که آیا سویه جدید وارد کشور ما شده است یا خیر، افزود: آنچه را ما می‌بینیم، افزایش موارد سرماخوردگی همراه با عارضه‌های کمردرد، دل درد و…، است.

وی گفت: از افراد مسن، بیماران خاص، بیمارانی که دچار نقص ایمنی هستند و…، درخواست می‌کنیم هنگام تردد در فضاهای شلوغ شهری، حتماً از ماسک استفاده کنند.