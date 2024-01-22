به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌بی‌سی‌نیوز، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در غرب آسیا موسوم به «سنتکام» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات جستجو برای پیداکردن دو نظامی گم‌شدن این کشور در آبهای سومالی بی‌نتیجه بوده است.

در این بیانیه آمده است که «ما با نهایت تأسف اعلام می‌کنیم که پس از یک عملیات گسترده امدادونجات ۱۰ روزه، دو تفنگدار دریایی گم‌شده پیدا نشدند و وضعیت آنها هم‌اکنون به مرحوم تغییر کرده است.»

هفته گذشته فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دو ملوان نیروی دریایی این کشور شامگاه پنج‌شنبه هنگام انجام عملیات در سواحل سومالی ناپدید شدند. بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا بدون اشاره به علت ناپدیدشدن این دو نفر افزود که عملیات امدادونجات برای موقعیت‌یابی این ملوانان در جریان است.

در این بیانیه همچنین هیچ اطلاعاتی درباره عملیات این ملونان ناپدیدشده ارائه نداده و تنها به این اشاره می‌کند که آنها در منطقه عملیاتی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا «در جلو مستقر شده بودند و از طیف گسترده‌ای از مأموریت‌ها پشتیبانی می‌کردند.»

به نوشته اسپوتنیک، ناپدیدشدن ۲ عضو نیروی دریایی آمریکا در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب افزایش یافته، به‌ویژه اینکه آمریکا و انگلیس دیروز جمعه و امروز شنبه حملاتی علیه یمن انجام دادند.

آمریکا و انگلیس بامداد جمعه گذشته در اقدامی تجاوزکارانه و در حمایت از رژیم صهیونیستی، حملات گسترده‌ای علیه یمن انجام دادند. «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که در تجاوز آمریکا و انگلیس به یمن که در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی انجام شد، صنعا و چند استان دیگر ۷۳ بار هدف حمله قرار گرفت و ۱۱ نفر شهید یا زخمی شدند.

وی دراین‌باره گفت: دشمن آمریکایی- انگلیسی در چارچوب حمایت از جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه یمن را مورد تجاوز قرار داد. آنها صنعا و استان‌های الحدیده، تعز، حجه و صعده را با ۷۳ حمله هوایی هدف قرار دادند. در این حملات ۵ نفر از نیروهای مسلح شهید و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه تأکید کرد: دشمن آمریکایی و انگلیسی مسؤولیت کامل عواقب تجاوز مجرمانه علیه ملت یمن را به عهده دارد. تجاوز آمریکا و انگلیس به یمن هرگز بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.