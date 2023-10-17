به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه میلیتری، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» که صبح امروز سه شنبه منتشر شد، «لوید آستین» وزیر دفاع این کشور دستور داده است تا حدود ۲ هزار نظامی آمریکایی در حالت آماده باش بیشتری قرار گیرند تا احتمالا در صورت ادامه تنش آفرینی های اشغالگران قدس در اراضی اشغالی، مستقر شوند.

«سابرینا سینگ» (Sabrina Singh) سخنگوی پنتاگون در این بیانیه اعلام کرد که «لوید آستین» «تقریباً ۲۰۰۰ پرسنل و طیف وسیعی از واحدها را با صدور دستوری در وضعیت آماده باش قرار داده است» تا بتوانند به سرعت به وضعیت امنیتی در منطقه خاورمیانه (غرب آسیا) واکنش نشان دهند.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال دیروز در گزارشی به نقل از مقامات دفاعی آمریکا اعلام کرده بود که وزارت دفاع آمریکا ۲ هزار نظامی برای حمایت از هر گونه حمله زمینی رژیم اسراییل در غزه اختصاص داده است.

در گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در این خصوص آمده بود که این نیروها تنها مشاوره و دیگر خدمات را ارائه می کنند؛ اما هیچ نقش رزمی ندارند.

وال استریت ژورنال در این گزارش اضافه کرده بود که هیچ نیروی پیاده نظام آمریکایی اکنون نیز دستور آمادگی برای استقرار ندارند.

گزارش مذکور اضافه کرده بود: مقامات آگاه در این باره گفتند که این نیروها در حال حاضر هم در داخل خاورمیانه (غرب آسیا) و هم در خارج از آن شامل اروپا مستقر هستند. مشخص نیست که ایالات متحده تحت چه شرایطی می‌ تواند نیروها را در کجا مستقر کند، اما تصمیم پنتاگون نشان می‌ دهد که در صورت تهاجم زمینی (رژیم) اسراییل به غزه، این کشور آماده حمایت از نظامیان اسراییلی است.

امروز سه‌شنبه در یازدهمین روز پس از عملیات بزرگ و غافلگیرانه «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین و آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه، آمریکا، انگلیس و فرانسه مانع تصویب قطعنامه روسیه برای برقراری آتش‌بس موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه شدند و همچنین رسانه‌های صهیونیستی از سفر غیرمنتظره فرمانده نیروهای تروریست آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) به تل‌آویو خبر دادند.