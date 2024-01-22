ضرورت ایمن سازی جاده های شبستر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تصمیمات و اقدامات شورای ترافیک صرفاً بر محوریت اجرای قانون و حل مشکلات ترافیکی و تلاش برای کاهش حوادث ترافیکی و افزایش ایمنی برای مردم شهرستان است.

فرماندار شبستر خاطر نشان کرد: دستگاه‌های متولی بویژه شهرداری‌ها با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان اهتمام جدی در راستای تحقق مصوبات این شورا داشته باشند.

در این جلسه فرماندار شبستر بر تسریع تکمیل طرح ساماندهی چهار راه شندآباد - خامنه، اجرای سیستم روشنایی و اجرای طرح ایمن سازی مسیر طرح ساماندهی ورودی شهر شبستر از طرف تسوج، تأمین روشنایی و آشکار سازی پل روستای قره تپه تأمین روشنایی سه راه سیس، اصلاح خط کشی و رفع نواقص زیر گذر شندآباد تاکید نمودند.