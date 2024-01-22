ظرفیت جذب اعضای هیات علمی دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روح الله رازینی با اشاره به دومین فراخوان جذب اعضای هیات علمی در سال جاری گفت: یکی از فرآیندهایی که شاید جزء فرایندهای کم کارآیی بود، موضوع جذب اعضای هیات علمی بود که بزودی فراخوان دوم جذب اعضای هیات علمی در سال جاری را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: ما امسال می‌توانیم ادعا کنیم این فرایند با همکاری واحدهای ذی‌ربط وزارت علوم، کاهش زمان قابل‌ملاحظه‌ای داشت، یکی از اعتراضاتی که بعضاً داوطلبان داشتند زمان انتظار زیاد برای جذب به‌عنوان عضو هیات علمی بود.

رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت گفت: امسال خوشحالیم که عرض کنیم این ظرفیت جذب و زمان جذب نسبت‌ به سال گذشته با همکاری که صورت ‌گرفته دو برابر شده‌است. یعنی میزان جذب امسال دوبرابر نسبت‌به سال قبل شده‌است .

به گزارش مهر، دومین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی در سال ۱۴۰۲ همزمان با میلاد حضرت علی (ع) ۱۳ رجب (پنج بهمن ماه ۱۴۰۲) آغاز و تا ۱۸ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

دراین فراخوان نیز مانند فراخوان اول سال ۱۴۰۲، به مشمولان نظام وظیفه و فاقد کارت پایان خدمت که دانش‌آموخته دکتری هستند این امکان داده شده است که در فراخوان جذب شرکت کرده و با سایر متقاضیان به رقابت بپردازند. به هر دو فراخوان با هم حدود ۲ هزار و ۳۰۰ سهمیه جذب اختصاص داده شده است.

متقاضیان می‌توانند به سامانه مهر رضوی مرکز جذب اعضای هیات علمی به آدرس applicant.markazjazb.ir مراجعه و تقاضای خود را به همراه بارگذاری مدارک مربوطه ثبت کنند.