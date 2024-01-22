کسانی که «فرار مالیاتی زیاد» دارند باید جریمه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدباقر قالیباف» در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه دوم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه بودجه درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کسانی که فرار مالیاتی دارند، اظهار کرد: بر اساس این بند بودجه باید تکلیف کسانی که از سال ۱۳۸۷ یعنی از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات پرداخت نکرده‌اند، مشخص شود.

وی افزود: تاکید مجلس آن است که نباید به این افراد فشار وارد شود و بر این اساس در این بند بودجه قید شده است که مجموع جریمه‌های این افراد از ۵۰ درصد اصل مالیات نباید بیشتر شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بخش زیادی از این افراد کسانی هستند که کسب‌وکارهای خُرد دارند و حتی شاید لازم نباشد که همان ۵۰ درصد جریمه را هم از آنان بگیریم؛ این بند بودجه ابهام دارد چراکه در پرداخت جریمه بین فردی که ۴۰۰ میلیارد بدهی مالیاتی دارد با کسی که ۱ میلیارد بدهی دارد، باید تفاوت وجود داشته باشد.

قالیباف با بیان اینکه باید در تعیین جریمه برای فراریان مالیاتی سقف مشخص شود تا به افرادی که بدهی مالیاتی کمی دارند فشار وارد نشود، گفت: باید از کسانی که فرار مالیاتی با ارقام درشت دارند، جریمه گرفت و در مقابل می‌توان برای صاحبان کسب‌وکارهای خُرد که فرار مالیاتی با ارقام جزئی دارند، جریمه‌ای وضع نکرد.

به گزارش مهر، بند مربوط به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فراریان مالیاتی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارجاع شد.