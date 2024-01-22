نشست هم اندیشی یاوران حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، این نشست که با هدف شبکه سازی، ایجاد مشارکت و پرچمداری همه واحدهای استانی جهاد دانشگاهی در زمینه حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی به عنوان ثروت و گنجینه ملی کشور برای آینده ای بهتر برگزار می گردد؛ در فازهای مختلف طراحی شده است.

در فاز اول مشارکت کنندگان در نشست هایی با اهداف و برنامه های شبکه سازی استانها، نحوه تعامل با مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و انتظارات از اعضای شبکه و همچنین اشنایی با بانکهای زیستی و کلکسیونها و ساختار مرکز، ضرورت تقویت و تکمیل بانکهای ذخایر زیستی، اهداف شبکه حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی به منظور شناسایی مناطق کلیدی کشور و نمادهای ذخایر زیستی استان ها و... آشنا می شوند.

در فاز دوم کارگاههای آموزشی و مهارت افزایی برای اعضای شبکه برگزار خواهد شد. در فاز سوم برگزاری همایش ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با محوریت تبادل تجربیات و دانش بومی ساکنان محلی و در فاز چهارم تشکیل شبکه و کار گروه‌ های تخصصی استانی در جهت مدیریت ذخایر ژنتیکی و زیستی مورد نظر است.

این برنامه یکی از برنامه های ترویجی و فرهنگ سازی موضوع اهمیت ذخایر ژنتیکی و زیستی است و برای اعضای شبکه نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

در این راستا مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از کلیه واحدهای استانی جهاد دانشگاهی دعوت می نماید تا با عضویت در شبکه یاوران ذخایر ژنتیکی و زیستی، برای حفاظت از ثروت ملی در جهت توسعه کشور عزیزمان ایران گام بردارند.