به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: به موجب قوانین و مقررات مربوط به ملی شدن اراضی جنگلی، بیشهزارها و مراتع و تالابها، انهار طبیعی و مسیلهایی که در محدوده این منابع قرار دارند، جزو ملی و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی هستند.
رئیسکل دادگستری خوزستان افزود: با اقدامات انجام شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان بزودی سند مالکیت ۶ تالاب در استان خوزستان صادر میشود.
دهقانی بیان کرد: تعیین حد و مرز اراضی ملی و منابع طبیعی و صدور سند مالکیت یکی از اولویتهایی است که در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان خوزستان دنبال میشود.
وی عنوان کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران در اداره کل ثبت اسناد و مالکیت استان تاکنون تالابهای شادگان، هورالعظیم، بندون و شیم بار حدنگاری شده و سند تفکیکی آنان به مساحت ۳۸۶ هزار هکتار به زودی صادر خواهد شد.
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