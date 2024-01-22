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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۲۹

رییس کل دادگستری خوزستان:

اسناد مالکیت تالاب‌های خوزستان صادر می‌شود

اسناد مالکیت تالاب‌های خوزستان صادر می‌شود

اهواز- رییس کل دادگستری خوزستان گفت: برای حفاظت و صیانت از عرصه‌های ملی و انفال و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، اقدامات لازم برای صدور سند مالکیت تالاب‌های استان به نام دولت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: به موجب قوانین و مقررات مربوط به ملی شدن اراضی جنگلی، بیشه‌زارها و مراتع و تالاب‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌هایی که در محدوده این منابع قرار دارند، جزو ملی و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی هستند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان افزود: با اقدامات انجام شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان بزودی سند مالکیت ۶ تالاب در استان خوزستان صادر می‌شود.

دهقانی بیان کرد: تعیین حد و مرز اراضی ملی و منابع طبیعی و صدور سند مالکیت یکی از اولویت‌هایی است که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان خوزستان دنبال می‌شود.

وی عنوان کرد: با تلاش شبانه‌روزی همکاران در اداره کل ثبت اسناد و مالکیت استان تاکنون تالاب‌های شادگان، هورالعظیم، بندون و شیم بار حدنگاری شده و سند تفکیکی آنان به مساحت ۳۸۶ هزار هکتار به زودی صادر خواهد شد.

کد مطلب 6001976

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