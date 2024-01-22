به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسامه حمدان عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در ادامه حمله مداوم خود به غزه، به ارتکاب جنایت و کشتار در خانیونس دست میزند.
حمدان گفت: عملیات طوفان الاقصی گامی ضروری جهت رویارویی با برنامههایی بود که برای از بینبردن مساله فلسطین طراحی میشوند.
وی افزود: بیش از نیم میلیون نفر از مردم ما در شمال غزه با خطر مرگ بر اثر گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. ساکنان نوار غزه به دلیل نبود آرد و غذا مجبور شدهاند به پخت علفهای حیوانات روی بیاورند. ما از سازمانهای بینالمللی میخواهیم که شمال نوار غزه را منطقه قحطیزده اعلام کنند.
حمدان ادامه داد: ما مسوولیت جنایتهایی را که در قبال ملت ما به ارتکاب میرسد، متوجه کابینه اسرائیل و دولت بایدن میدانیم. پای فریب آمریکا در میان است. پیام ما روشن است؛ بایدن در جنایت نسلکشی مردم ما مشارکت دارد. تا زمانی که حمله به غزه و ارسال سلاح به اسرائیل متوقف نشود، سخنان بایدن پیرامون حمایت از کشور فلسطین قابل پذیرش نخواهند بود.
وی با اشاره به لزوم اقدام کشورهای عربی و اسلامی در قبال اوضاع جاری در غزه افزود: از سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب میخواهیم که فورا برای گشایش گذرگاهها و ورود کمکها به نوار غزه مداخله کنند.
حمدان گفت: قراردادن نام جنبش انصارالله در فهرست گروههای تروریستی و حمله آمریکا و انگلیس به یمن را محکوم میکنیم. آمریکا برای حمایت از اشغالگران در جنایتهایشان علیه ملت ما بر نظامیسازی دریای سرخ پافشاری میکند.
وی افزود: زمان آن رسیده که دستان اشغالگران از تعرض به سرزمین، مردم و مقدسات ما و تمامی منطقه کوتاه شود. با ادامه رفتارهای نتانیاهو، تا این لحظه نمیتوان به موفقیت هرگونه ابتکار و طرحی خوشبین بود.
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