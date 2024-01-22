دهه فجر انقلاب اسلامی در استان بوشهر باشکوه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی دوشنبه شب در اجلاسیه رؤسای ستادهای برگزاری مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به اهمیت دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: دهه فجر انقلاب بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، عید غدیر انقلاب است، لذا این انقلاب یک نعمت الهی است و امروز مورد تغافل قرار گرفته است.

رئیس ستاد دهه فجر استان بوشهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی در برهه‌ی زمانی به پیروزی رسید که حکومت شاه توسط تمام کشورهای غربی به ویژه آمریکاه حمایت می‌شد و امام خمینی (ره) با قیام مردم مستضعف پیروز شد.

وی بیان کرد: دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی نسب قبل از انقلاب یا انقلاب‌های مشابه در کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست اما امروز این دستاوردها برای مردم به خصوص نسل جوان تبیین نمی‌شود.

حجت الاسلام جمالی با اشاره برگزاری پرشور دهه فجر در استان بوشهر اظهار داشت: دهه فجر امسال باید باشکوه‌تر و پرشور تر از سال‌های گذشته برگزار شود و مسیرهای راهپیمایی به نمایشگاهی از دستاوردهای انقلاب تبدیل شود.