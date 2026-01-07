به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف جمالی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد دهه فجر و اعیاد شعبانیه، بر لزوم بهرهبرداری حداکثری از این فرصتها تاکید کرد و اظهار کرد: برگزاری باشکوه آئینهای چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن با محوریت حضور پرشور نسل جوان، خانوادهها و آحاد مردم از برنامههای شاخص این ستاد است.
وی بیان کرد: تعمیق معنویت در جامعه از طریق اجرای برنامههای اعیاد مبارک شعبانیه، خصوصاً جشن نیمه شعبان برنامه ریزی میشود.
رئیس ستاد دهه فجر استان بوشهر بیان کرد: برنامههای دهه فجر باید با هدف تقویت هویت اسلامی و روحیه جهادی و مقاومت در مواجهه با چالشهای منطقهای و توطئههای دشمنان و نمایش اقتدار ملی و انسجام اجتماعی و ایجاد امید در میان مردم صورت گیرد.
حجت الاسلام جمالی خاطرنشان کرد: مقابله با جنگ ترکیبی، شناختی و رسانهای دشمنان از طریق ارتقا سطح آگاهی عمومی و تقویت سواد رسانهای به ویژه در میان نسل جوان انجام شود.
طی احکام جداگانه از سوی حجتالاسلام یوسف جمالی، محمد رضایی به عنوان دبیر ستاد دهه فجر استان بوشهر و حجت الاسلام حسین شیخی به عنوان دبیر هماهنگی اعیاد شعبانیه استان بوشهر منصوب شدند.
نظر شما