"مسئولیت مدنی در فقه امامیه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "مسئولیت مدنی در فقه امامیه" یکی ازطرحهایی است که مسئولیت مدنی را در کنار بحث از ماهیت و ارکان آن مورد بررسی فقهی قرار داده و ادله و مبانی آن را ارائه کرده است.

مبحث مسئولیت مدنی در فقه را می‌توان در دو حوزه مطالعاتی سامان داد : الف) مباحث فلسفه فقهی مسئولیت مدنی که سه مبحث زیر از جمله مباحث آن هستند : 1. مسئولیت مدنی در کدام حوزه قرار دارد : فقه نظریه ای یا فقه حکمی و یا...؟ 2. روش شناسی دست یابی به حکم مسئولیت مدنی 3. توجیه پذیری تفکیک میان دو مسئولیت مدنی و کیفری و ب) مباحث فقهی مسئولیت مدنی؛ که در آن با دو مسئله مهم رو به رو هستیم : 1. ادله مسئولیت مدنی 2. دامنه مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه.



