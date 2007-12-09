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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۸

"مسئولیت مدنی در فقه امامیه" منتشر شد

کتاب "مسئولیت مدنی در فقه امامیه" تألیف محمود حکمت‌نیا از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در شمارگان 1400 نسخه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "مسئولیت مدنی در فقه امامیه" یکی ازطرحهایی است که مسئولیت مدنی را در کنار بحث از ماهیت و ارکان آن مورد بررسی فقهی قرار داده و ادله و مبانی آن را ارائه کرده است. 

مبحث مسئولیت مدنی در فقه را می‌توان در دو حوزه مطالعاتی سامان داد : الف) مباحث فلسفه فقهی مسئولیت مدنی که سه مبحث زیر از جمله مباحث آن هستند : 1. مسئولیت مدنی در کدام حوزه قرار دارد : فقه نظریه ای یا فقه حکمی و یا...؟ 2. روش شناسی دست یابی به حکم مسئولیت مدنی 3. توجیه پذیری تفکیک میان دو مسئولیت مدنی و کیفری و ب) مباحث فقهی مسئولیت مدنی؛ که در آن با دو مسئله مهم رو به رو هستیم : 1. ادله مسئولیت مدنی 2. دامنه مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه. 
 

کد مطلب 600245

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