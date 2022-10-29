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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۴۸

به همت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ 

کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه» به چاپ سوم رسید

کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه» به چاپ سوم رسید

چاپ سوم کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)» اثر محمود حکمت نیا است که به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ سوم کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)» اثر محمود حکمت نیا است که به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۳۸۳ صفحه منتشر شد.

مبحث مسئولیت مدنی در فقه را می‌توان در دو حوزه مطالعاتی سامان داد: ۱. مباحث فلسفه فقهی مسئولیت مدنی، از جمله: مسئولیت مدنی در کدام حوزه قرار دارد؛ روش شناسی دستیابی به حکم مسئولیت مدنی؛ توجیه پذیری تفکیک میان دو مسئولیت مدنی و کیفری. ۲. مباحث فقهی مسئولیت مدنی که در آن با دو مسئله مهم روبرو هستیم: ادله مسئولیت مدنی؛ دامنه مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه.

کتاب مسئولیت مدنی در فقه امامیه یکی از پروژه‌هایی است که عالمانه به بررسی فقهی مسئولیت مدنی، ماهیت و ارکان آن پرداخته و به بیان ادله و مبانی آن دست زده است.

ساختار اثر

کتاب حاضر در دو بخش و پنج فصل تألیف شده است؛ در بخش اول ضمن بیان مفاهیم و مبانی بحث، مقایسه‌هایی میان مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری، مسئولیت اخلاقی و قاعده علی الید صورت گرفته است.

در فصل دوم بخش نخست این اثر، به «مبانی مسئولیت مدنی» اختصاص یافته، ضمن بیان مبانی حقوقی مسئولیت مدنی، ادله و مبانی فقهی مسئولیت مدنی اعم از قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده لاضرر و لا ضرار، و قاعده تفویت تشریح شده است.

نویسنده در دومین بخش از این اثر به «مسئولیت مدنی» می‌پردازد؛ در فصل اول، فعل زیان بار تبیین شده و ضمن بیان توضیحاتی در خصوص وضعیت ترک فعل در مسئولیت مدنی، فعل زیان بار به لحاظ محل انجام فعل، عوامل موجه فعل، اتلاف مشترک، دستور شارع در کار مستلزم هزینه و احقاق حق مستلزم هزینه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

دومین فصل از این بخش، درباره «رابطه سببیت» است که درا ین راستا ابتدا به ضابطه سببیت پرداخته شده و در ادامه عوامل تغییر رابطه سببیت اشاره می‌شود و سپس مبحثی با عنوان «وضعیت های خاص» مطرح شده که در این راستا مسئولیت با نبود رابطه سببیت و همچنین اماره مسئولیت تبیین شده است.

در سومین و آخرین مبحث این کتاب به «زیان» اشاره کرده و ضمن بیان موارد ضرر (اضرار به مالکیت فکری، اضرار به فایده عین، اتلاف و تفویت منافع، اتلاف وصف، اقدام به امر موجب از دست رفتن فرصت دیگری، خسارت عدم نفع)، انواع ضرر و شرایط ضرر قابل جبران تشریح شده است.

کد مطلب 5619620
فاطمه علی آبادی

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