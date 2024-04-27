شروع طوفانی معاملات برق؛ جهش ۶۸۴ میلیارد ریالی در بورس انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت (توانیر)، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر، گفت: در حالی که در نخستین روز خرید برق توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق از بورس انرژی (۵ اردیبهشت ماه جاری)، ٧١ میلیارد ریال برق معامله شده بود، ارزش این معاملات در آغاز هفته دوم با جهش خیره کننده به ۶۸۴ میلیارد ریال رسید.

مدیرعامل توانیر در ادامه تاکید کرد: در هفته نخست ۱۶۹ معامله به ارزش حدود ١٣٠ میلیارد تومان و حجم حدود ١.٢ میلیون مگاوات ساعت انجام شد در اولین روز معاملاتی هفته دوم ۶۸ معامله با حجم ۶۳۸ هزار و ٨٨٠ مگاوات ساعت برق به ثبت رسید.

مدیرعامل توانیر نکته حائز اهمیت در این هفته از معاملات را، افزایش سهم نیروگاههای بخش خصوصی از نیروگاههای دولتی عنوان کرد به طوری که در آغازین روز این هفته از معاملات، ٧٨ درصد معاملات به وسیله نیروگاههای خصوصی انجام شد. با اصلاح جریان مالی صنعت برق، شرکت‌های توزیع نیروی برق از اول اردیبهشت ماه جاری برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری می‌کنند.