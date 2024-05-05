رشد۵برابری معاملات بورس انرژی در اجرای طرح اصلاح نقدینگی صنعت برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، نخستین روز از هفته سوم معاملاتی اردیبهشت ماه جاری با رشد چشمگیر معاملات برق در بورس انرژی آغاز شد.

در این روز شاهد رشد حدوداً ٥ برابری معاملات نسبت به روز معاملاتی قبل (١٢ اردیبهشت بودیم). در این روز شرکتهای توزیع بیش از ١٦٣ میلیارد تومان برق برای تحویل در ماههای اردیبهشت و خرداد معامله کردند. ٧٥ درصد از این معاملات مربوط به برق تحویلی خرداد و ٢٥ درصد مربوط به برق تحویلی در اردیبهشت بود.

در معاملات امروز تعداد ١١٦ معامله در بازار اوراق سلف بورس انرژی مبادله شد که نسبت به روز قبل رشدی بالغ بر ٥٠ درصد داشت.