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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۰۲

رشد۵برابری معاملات بورس انرژی در اجرای طرح اصلاح نقدینگی صنعت برق

رشد۵برابری معاملات بورس انرژی در اجرای طرح اصلاح نقدینگی صنعت برق

معاملات برق بورس انرژی در آغاز سومین هفته از اجرای طرح اصلاح جریان نقدینگی صنعت برق رشد چشمگیر ٥ برابری را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، نخستین روز از هفته سوم معاملاتی اردیبهشت ماه جاری با رشد چشمگیر معاملات برق در بورس انرژی آغاز شد.

در این روز شاهد رشد حدوداً ٥ برابری معاملات نسبت به روز معاملاتی قبل (١٢ اردیبهشت بودیم). در این روز شرکتهای توزیع بیش از ١٦٣ میلیارد تومان برق برای تحویل در ماههای اردیبهشت و خرداد معامله کردند. ٧٥ درصد از این معاملات مربوط به برق تحویلی خرداد و ٢٥ درصد مربوط به برق تحویلی در اردیبهشت بود.

در معاملات امروز تعداد ١١٦ معامله در بازار اوراق سلف بورس انرژی مبادله شد که نسبت به روز قبل رشدی بالغ بر ٥٠ درصد داشت.

کد مطلب 6097409

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