جمعه بازار یاسوج یکی از مکانهای ناایمن در کهگیلویه و بویراحمد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد روستا ظهر سه شنبه در نشست کارگروه پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه در استان، افزود: یکی از مکان‌های ناایمن موجود در استان جمعه بازار شهر یاسوج با ۹۰۰ غرفه است.

وی با بیان اینکه جمعه بازار، چندین مرتبه دچار آتش سوزی شده است، گفت: ۱۹ ساختمان ناایمن در سطح استان توسط راه و شهرسازی شناسایی شده است.

روستا اظهار داشت: لیست این ساختمان‌ها تا یک هفته آینده برای ثبت در سامانه منتاک در اختیار حوزه عمرانی استانداری قرار می‌گیرد.

وی افزود: برای جابجایی جمعه بازار باید عزم راسخ و همکاری وجود داشته باشد اما متأسفانه رانتی که در این راستا وجود دارد باعث شده تاکنون این محل تعیین تکلیف نشود.

روستا اظهار داشت: از مشکلات جمعه بازار شهر یاسوج، غیراستاندارد و ناایمن بودن شبکه برق در این مکان، نبود پارکینگ مناسب و بهم ریختگی فضای شهری است.

وی افزود: مکان جدید جمعه بازار آماده است و سرمایه گذار و نمایندگان جمعه بازار با حضور شهرداری باید زمینه جابه جایی جمعه بازار به مکان جدید را فراهم کنند.

روستا با بیان اینکه مدارس ناایمن در سطح استان، باید شناسایی شوند، گفت: چنانچه دانش آموزان در مدارس ناایمن تحصیل کنند این امر خرات بسیاری به همراه دارد و جان آنها به خطر می‌افتد که در این راستا، شناسایی این مدارس توسط نوسازی مدارس استان برای رفع مشکل انجام شود.