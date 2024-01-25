به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برپایی محافل هجدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، محفل شعر کودک و نوجوان دوشنبه ۹ بهمن در شیراز برپا می‌شود.

محمود پوروهاب، بابک نیک‌طلب، سید احمد میرزاده، غلامرضا بکتاش، مریم زندی، کبرا بابایی، معصومه مرادی‌لاکه، هادی فردوسی، سمیه بابایی و سمیره بروانیا از جمله شاعرانی هستند که در این‌محفل حضور دارند و برای حاضران شعرخوانی می‌کنند.

محفل شعر کودک و نوجوان هجدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر دوشنبه نهم بهمن ماه از ساعت ۱۶ در سالن مهر مجموعه فرهنگی هنری حافظ واقع در شیراز برگزار و صورت زنده از تلویزیون اینترنتی کتاب به نشانی ketab.tv پخش می‌شود.