  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۵ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۸

دوشنبه ۹ بهمن انجام می‌شود؛

برگزاری محفل شعر کودک‌ونوجوان جشنواره شعر فجر در شیراز

برگزاری محفل شعر کودک‌ونوجوان جشنواره شعر فجر در شیراز

در ادامه برپایی محافل هجدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، محفل شعر کودک و نوجوان این‌رویداد دوشنبه ۹ بهمن در شیراز برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برپایی محافل هجدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، محفل شعر کودک و نوجوان دوشنبه ۹ بهمن در شیراز برپا می‌شود.

محمود پوروهاب، بابک نیک‌طلب، سید احمد میرزاده، غلامرضا بکتاش، مریم زندی، کبرا بابایی، معصومه مرادی‌لاکه، هادی فردوسی، سمیه بابایی و سمیره بروانیا از جمله شاعرانی هستند که در این‌محفل حضور دارند و برای حاضران شعرخوانی می‌کنند.

محفل شعر کودک و نوجوان هجدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر دوشنبه نهم بهمن ماه از ساعت ۱۶ در سالن مهر مجموعه فرهنگی هنری حافظ واقع در شیراز برگزار و صورت زنده از تلویزیون اینترنتی کتاب به نشانی ketab.tv پخش می‌شود.

کد مطلب 6003766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها