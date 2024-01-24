به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، فیلم هیجانانگیز علمی تخیلی توماس کایلی با عنوان «پادشاهی حیوانات» و درام دادگاهی ژوستین تریه با عنوان «آناتومی یک سقوط» که نامزد اسکار شده، در جوایز سزار فرانسه که نمونه فرانسوی اسکار محسوب میشود، در صدر نامزدها قرار گرفتند.
«آناتومی یک سقوط» که در اسکار کلی امیدوار شد، با معرفی نامزدهای سزار فرانسه که معادل اسکار است، نامزدی کمتری از یک فیلم علمی تخیلی هیجانی کسب کرد.
«پادشاهی حیوانات» که درباره موجی از جهشهایی است که انسانها را به موجوداتی دورگه تبدیل میکند، نامزدی ۱۲ سزار، از جمله بهترین فیلم را کسب کرد.
«آناتومی یک سقوط» ساخته ژوستین تریه که یکی از بزرگترین فیلمهای فرانسه در عرصه بینالمللی در سالهای اخیر بوده است، موفقیت کمتری به دست آورد. این فیلم هیجانانگیز درباره زنی نویسنده که متهم به قتل همسرش است، این ماه برنده ۲ جایزه گلدن گلوب شد و ۵ نامزدی اسکار از جمله بهترین فیلم را به خود اختصاص داد.
«پادشاهی حیوانات» که اولین بار در جشنواره کن در بخش نوعی نگاه نمایش داده شد، با نامزدی در بخش بهترین فیلم، در برابر «آناتومی یک سقوط» که ۵ نامزدی اسکار و نخل طلای کن را کسب کرده، رقابت خواهد کرد. «آناتومی یک سقوط» هم با ۱۱ نامزدی، در کنار فیلمهای «پرونده گلدمن» ساخته سدریک کان، «همه چهرههای تو» اثر جین هری و «سگهای آشغالساز» ساخته ژان باپتیست دوران در بخش بهترین فیلم جای گرفته است.
توماس کایلی، ژوستین تریه، سدریک کان و جین هری در کنار کاترین بریلات، فیلمساز کهنه کار فرانسوی برای «تابستان گذشته» یکی دیگر از فیلمهای جشنواره کن، نامزد بهترین کارگردانی هستند.
به این ترتیب امسال سال مناسبی برای فیلمسازان زن است و ۳ نامزدی از ۵ نامزدی سزار در بخش بهترین کارگردانی به آنها اختصاص یافت. با این حال این جایزه تنها یک بار به یک فیلمساز زن رسیده که آن هم تونی مارشال برای «موسسه زیبایی ونوس» در سال ۲۰۰۰ بود.
آکادمی فرانسه اعلام کرد رکورد ۷۱.۹ درصد مشارکت را برای دور اول رایگیری خود در سالی رقابتی تجربه کرده و ۳۳۷۵ نفر از ۴۶۹۴ عضو آکادمی در این رایگیری شرکت کردند.
«همه چهرههای تو» ۹ نامزدی کسب کرد و در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن با لیلا بختی، الودی بوشز، ادل اگزارچوپولوس و مویو میو جای گرفت. این درام درباره عاملان و قربانیان جنایاتی است که یکدیگر را ملاقات میکنند.
در سالی که فیلمهای موفق گیشه از جمله «اوپنهایمر» و «باربی» جوایز زیادی را به خود اختصاص دادهاند و در اسکار هم موفق ظاهر شدهاند، رایدهندگان فرانسوی هم که به طور سنتی ترجیح میدهند بیشتر به آثار هنری معروف به «استثنای فرهنگی» ساخته فرانسه احترام بگذارند، بیشتر فیلمهایی را نامزد کردهاند که موفقیتهای تجاری هم داشتهاند.
«پادشاهی حیوانات» بیش از یک میلیون بلیت فروخته و «آناتومی یک سقوط» هم ۱.۳ نفر را به سینماها کشانده است و «همه چهره های تو» هم ۱.۱۷ میلیون بلیت فروخته است.
فیلمهای حاضر در جشنواره فیلم کن مانند «پرونده گلدمن» که محاکمه پیر گلدمن، چپگرای تندرو را در سال ۱۹۷۵ تصویر کرده با ۸ نامزدی و «آخرین تابستان بریلات» ساخته فردریک تلیه نیز که فیلمی زندگینامهای است، فیلم والری دونزلی با عنوان «فقط دو نفر از ما» و «قضیه مارگریت» ساخته آنا نویون و «جذبه» ساخته آیریس کالتنباخ از جمله عناوین دیگری هستند که در جوایز سزار مورد توجه واقع شدهاند.
از جمله فیلمهای کم رنگ در فهرست نامزدها فیلم «مزه چیزها» است که به عنوان نماینده فرانسه به فهرست نامزدهای اسکار راه نیافت و حتی نتوانست نامزدی بهترین بازیگری را برای ژولیت بینوش و بنوا ماگیمل یا کارگردان آن تران آن هانگ به دست آورد، اگرچه نامزد بهترین فیلمبرداری، طراحی و لباس جوایز سزار شد.
در بخش بهترین بازیگر زن ماریون کوتیار برای «در لیتل دختر آبی» با لئا دراکر از «در تابستان گذشته»، ویرجینی افیرا در فیلم «فقط ما دو نفر»، حفسیه هرزی «جذبه» و ساندرا هولر بازیگر «آناتومی یک سقوط» رقابت می کند.
در بخش بهترین بازیگر مرد هم رومن دوریس از «پادشاهی حیوانات» با بنجامین لاورنه در «آبه پیر: قرن ایثار»، ملویل پوپو بازیگر فیلم «فقط ما دو نفر»، رافائل کوئنارد بازیگر «یانیک»، آریه وورتالتر بازیگر «پرونده گلدمن» رقابت میکند.
اعضای آکادمی در دور دوم رای گیری که در فوریه برگزار می شود، از میان ۱۱۱ نامزد در ۲۴ دسته برترین ها را انتخاب خواهند کرد.
مراسم اهدای جوایز ۲۳ فوریه است و در آن مراسم کریستوفر نولان که برای «اوپنهایمر» پیشتاز رقابتهای اسکار شد و انیس ژائوی جوایز افتخاری سزار را دریافت خواهند کرد.
نظر شما