کاهش ۲۵ سانتی تراز آب دریای خزر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاویان پور روز در نشست خبری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی آب و فاضلاب افزود: این میزان کاهش بیشتر ناشی از روند گرمایش زمین است که کشورمان را هم درگیر کرده است.

وی ادامه داد: سطح تراز آب دریای خزر در چند سال اخیر جمعاً حدود نیم متر کاهش داشته است.

رئیس مؤسسه تحقیقات آب خاطرنشان کرد: با توجه به روند افزایش دما کاهش سطح تراز آب دریای خزر تداوم خواهد داشت.

کاویانپور گفت: سال‌های آینده مشکلات این کاهش سطح تراز بیشتر نمایان خواهد شد و کاهش بر روی فعالیت‌های دریایی، آبزیان دریای خزر و زندگی مردم اثر گذار است.

وی به طرح مطالعاتی مؤسسه تحقیقات آب درباره دریای خزر اشاره کرد و گفت: مطالعات گسترده‌ای در مؤسسه تحقیقات آب و به خصوص مرکز مطالعات و تحقیقات در موضوع دریای خزر انجام شده است.

رئیس مؤسسه تحقیقات آب افزود: نتایج این تحقیقات به زودی اطلاع رسانی می‌شود.

وی به گرمایش زمین اشاره کرد و گفت: این گرمایش سبب به هم خوردن کیفیت آب سدها می‌شود.

کاویانپور به راه‌اندازی سامانه پایش و هشدار سیل در مؤسسه اشاره کرد و گفت: سامانه پایش اراضی کشور راه‌اندازی شده که اطلاعات آن همواره به روز رسانی شده و در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

وی از راه‌اندازی سامانه تبخیر و تعرق خبر داد و گفت: سامانه میزان آب ورودی به سدها نیز به زودی راه‌اندازی می‌شود.

کاویانپور ادامه داد: بحث کاهش سطح تراز آب دریای خزر خیلی جدی است و در آینده این کاهش قابل توجه خواهد بود.

رئیس مؤسسه تحقیقات آب به تغییر اقلیم اشاره کرد و گفت: از ۱۸۵۰ میلادی این بحث بوده و از سال ۱۹۰۰ روند رشد آن بیشتر شده و ایران از سال ۱۳۸۰ به طور جدی درگیر تغییر اقلیم شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته ۱.۳ درجه افزایش دما داشته‌ایم و امسال نیز در نقاط مختلف بین یک تا ۴ درجه افزایش دما اتفاق افتاد که این افزایش دما اثر مستقیمی روی منابع آبی دارد و سبب کاهش این منابع می‌شود.

کاویانپور در خاتمه اضافه کرد: ۱۹۰ میلیارد متر مکعب آب دریای خزر در اثر کاهش سطح تراز از بین رفته است.