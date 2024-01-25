به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد سلیمانی رئیس مرکز هیأت امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم در دومین روز از اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد با تبریک ولادت حضرت علی (ع) گفت: امسال تقاضاهای تجدید نظر که به هیأت ممیزه وزارت علوم رسیده است نشان می‌دهد کیفیت هیأت ممیزه‌ها بهبود یافته است.

وی ادامه داد: سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رأی حدود ۴۷ درصد پروندهای تجدید نظر توسط هیأت مرکزی شکسته شد و ۵۳ درصد را تأیید کرد و نشان می‌داد که کار در دانشگاه درست انجام‌نشده بود.

وی از دانشگاه‌ها خواست اطلاعات اساتید نمونه را برای انتشار در کتاب اساتید نمونه ارسال کنند افزود: در مورد استاد نمونه امسال هم دانشگاه‌هایی که تأخیر دارند باید تا ۳۰ دی مدارک خود را ارائه می‌دادند و ما همچنان منتظر ارسال مدارک هستیم تا در اردیبهشت ۱۴۰۳ مراسم اساتید نمونه را برگزار کنیم.

وی در مورد تجدید نظر خواهی کمیته‌های منتخب درون دانشکده‌ها نیز گفت: اگر کمیته‌های مذکور کسی را رد می‌کنند وی را قانع کرده و مطمئن شوند که بررسی شده است چرا که اگر تجدید نظر خواهی در کمیسیون تخصصی رد شود جای اعتراض است در کمیته منتخب جای اعتراض نیست.

وی با اشاره به آئین‌نامه ارتقا اساتید گفت: این آئین نامه نهایی شده و دوماه پیش وزیر علوم نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت تا اصول حاکم بر ای ین نامه ارتقا با توجه رهنمود و مطالبات رهبری در شورا تعیین شود. و براساس آن اصلاحات انجام شود که این کار انجام شد.

سلیمانی افزود: وزارت علوم اصلاحات را انجام داد و هفته قبل کلیات آئین نامه در صحن شورا تصویب شد و به شورای معین واگذار شد.

وی ادامه داد: در شورای معین هم طرح و نهایی شد. البته همه پیشنهادات وزارت علوم تأیید نشد به ویژه یک‌موردی که تحول زا است و ایجاد یک رتبه جدید در نظام ارتقا است.

سلیمانی افزود: اگر این مورد اجرایی و تأیید شود تحول عظیمی در دانشگاه‌ها ایجاد می‌شود ما در حال حاضر استادیار، دانشیار، و استاد در دانشگاه‌ها داریم و یک مرتبه دیگر هم تعریف می‌کنیم.

وی ادامه داد: اساتید ما با تلاشی که می‌کنند تا ۷۰ سالگی به درجه استادی می رسند و اگر استاد نمونه شوند تا ۷۳ سالگی و اگر استاد ممتاز شوند تا ۸۰ سالگی زمان طولانی می‌شود که ما برای فتح قله‌های علمی راه جدیدی را پیش پای اساتید قرار دهیم.

وی ادامه داد: این پیشنهاد در نقشه جامع علمی تصویب شده بود امیدواریم در صحن شورا تصویب شود. رایزنی‌ها انجام‌می شود تا رتبه جدید در دانشگاه‌ها ایجاد شود و اساتید و دانشمندان را در مسیر فتح قله‌ها پیش ببریم.

سلیمانی افزود: درباره خود آئین نامه هم‌نظرات اساتید دریافت شده و نهایی شده منتطر ابلاغ آن هستیم.

وی ادامه داد: وزارت علوم فرصت دوماهه دارد که آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند. بخش فناوری هم به آئین‌نامه ارتقاء اضافه شده که امیدواریم تأیید شود. سومین تحولی که در ایین‌نامه پیش بینی شده است زمان ماندگاری در دوره دانشیاری و استادی افزایش یابد برای دانشیاری ۴ سال قبلی تصویب شد باشد ولی برای دوره استادی ۷ سال تصویب شد.

وی افزود: اگر رتبه جدید هم تصویب شود دوره ماندگاری در آن دوره هم افزایش یافته و به ۱۰ سال می‌رسد. در آئین نامه تلاش شده تمام برون داده‌ها پیش بینی شده و برای آن امتیاز در نظر گرفته شود.