«جدال در توسکستان» به شبکه تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه تهران سیما، مستند روایی و تحلیلی «جدال در توسکستان» به موضوع درگیری نظامی حزب رنجبران ایران در جنگل‌های توسکستان گرگان که با حضور فرماندهان عملیات وقت سپاه انجام شده است، می‌پردازد.

همچنین در این مستند گفت‌وگویی با مجید زربخش و مهدی ذوالفقاری از اعضای مرکزی حزب رنجبران و فرخ نگهدار از اعضای مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران انجام شده که به تبیین و بررسی تاریخ معاصر کشور در آن دوران می پردازند.

اوایل سال ۶۰ از میان حزب توده ایران که گرایش به اتحاد جماهیر شوروی داشت، حزبی با گرایش به حزب کمونیست چین و پیرو مائو جهت مبارزه با ایدئولوژی کمونیست شوروی به وجود آمد که به حزب مائویستی رنجبران ایران معروف شد.

پس از عزل بنی‌صدر در خرداد سال ۶۰ از ریاست جمهوری، این حزب ماهیتی نظامی پیدا کرد و تنها راه مبارزه را برخورد نظامی دانست و در سه منطقه ایران یعنی کردستان، فارس و سپس در گرگان و جنگل‌های توسکستان دست به کارهای نظامی زد.

مستند «جدال در توسکستان» کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما، به مدت ۵۰ دقیقه پخش می‌شود.