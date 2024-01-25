به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضازاده با اعلام این خبر اظهار کرد: با همت واحد کودک و نوجوان حوزه هنری خوزستان، پویش «قصه گویی» در اهواز آغاز شده و در هفته‌های آینده نیز این برنامه در آبادان، دزفول و ایذه برگزار خواهد شد.

مسئول باشگاه رشد کودک و نوجوان حوزه هنری خوزستان اضافه کرد: برنامه «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» برنامه قصه خوانی و نقالی برای بچه‌های دبستان و چهارم تا ششم از سن ۹ تا ۱۱ ساله به مدت ۲ روز در ۶ مدرسه از مدارس اهواز برگزار شد.

وی بیان کرد: قصه‌ها شامل موضوعاتی از زندگینامه اهل بیت از جمله حضرت علی (ع)، حضرت فاطمه و آسیه (س) و شهدا، شهدای نوجوان مثل بهنام محمدی علی لندی و مریم کاظم‌زاده بوده است.

رضازاده تصریح کرد: در برنامه نامبرده قصه‌هایی از شاهنامه و بحث آرش پهلوان نیز مطرح شد که با حضور یک گروه از حوزه هنری خوزستان در مدرسه، برنامه‌ای یک ساعته برگزار شد تا امکان ارتباط دوطرفه با بچه‌ها فراهم بشود.

وی افزود: برنامه «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» به صورت هفتگی ادامه دارد و این برنامه یک قسمت از برنامه سفر قهرمان است که دیروز در تهران آغاز شد.

به گزارش مهر، پویش «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» از اول بهمن‌ماه در استان‌های یزد، مازندران، کردستان، تهران و خوزستان برگزار می‌شود و مسئولان فرهنگی هنری استان‌های دارای ظرفیت، می‌توانند آمادگی خود را برای میزبانی و برگزاری این رویداد در استان مورد نظر از طریق کانال‌ها و صفحات مجازی حوزه هنری کودک و نوجوان اعلام کنند.

این رویداد فرهنگی و هنری که به همت حوزه هنری کودک و نوجوان برنامه‌ریزی شده است، ویژه‌برنامه‌ای مستمر و ادامه‌دار خواهد بود و به صورت هفتگی توسط هنرمندان استانی در اقصی نقاط کشور برگزار می‌شود.

از بخش‌های جذاب و هیجان‌انگیز این رویداد، پویش «من یک قهرمانم» است که با جریان‌سازی شرایطی را برای مخاطبان فراهم می‌کند تا بگویند چه کاری می‌توانند انجام دهند که قهرمان شهر و کشور خود باشند.