۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۰:۰۹

شکایت پرسپولیس پس از باخت مقابل تراکتور در جام‌حذفی

باشگاه پرسپولیس شکایت رسمی خود را در خصوص اتفاقات رخ داده در بازی حذفی مقابل تراکتور به فدراسیون فوتبال ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر باشگاه پرسپولیس مراتب اعتراض خود را از اتفاقات رخ داده در استادیوم یادگار امام (ره) اعلام کرد.

متأسفانه باز هم شاهد اتفاقات تلخی روی سکوهای استادیوم یادگار امام (ره) شهر تبریز بودیم. اتفاقات چند باره ای که نه تنها پایانی برای آنها نیست، بلکه با سهو قلم و سهو تصمیم در هر بازی با شدت بیشتری از روی سکوها انجام می‌شود. اگر تا دیروز شاهد پرتاب سنگ و بطری و انواع و اقسام وسایل دیگر به سمت بازیکنان پرسپولیس بودیم، متأسفانه این بار همان پرتاب‌ها با فحاشی به بزرگان فوتبال ایران همراه شد. فحاشی علیه کریم باقری و افشین پیروانی بی شک با برنامه‌ای از پیش تعیین شده، فوتبال ایران را شوکه کرد.

بر همین اساس باشگاه پرسپولیس ضمن محکوم کردن اتفاقات رخ داده در سکوهای استادیوم یادگار تبریز و انتقاد بابت سهل انگاری قبلی کمیته استیناف، به شکل رسمی از فحاشی و جنجال‌های رخ داده در شهر تبریز شکایت خود را تقدیم کمیته انضباطی و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال خواهد کرد، شاید فریادرسی باشد تا حق این تیم و بزرگانش را در این فضای متشنج بگیرد.

    نظرات

    • IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      25 47
      پاسخ
      به نظرم باشگاه پرسپولیس بسیار بزرگ است و نباید خود را وارد بازیهای حاشیه ای کند.به هر حال دریک بازی بسیار خوب و با اینکه میزبان هم نبود فقط به شانس باخت وگرنه خیلی خوب بازی کرد.
    • مجید IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      75 26
      پاسخ
      بعد از آن همه فحاشی که به بیرانوند شد از پرسپولیسی ها بعیده از فحاشی ناراحت بشن
    • ولی اله CA ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      59 19
      پاسخ
      شما دیگه لطفاً از اخلاق حرف نزنید هروقت سروش رفیعی محروم و جریمه شد بعدشم تماشاگران جریمه و محکوم میشوند خود شما و باشگاه شما تو این کار های غیر اخلاقی پیش قدم هستند به خدا زشته دیگه شما از اخلاق بگید
    • حسین IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      56 21
      پاسخ
      دوباره پرسپولیس باخت داستانش شروع شد
    • اسی IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      32 11
      پاسخ
      چیزی که عوض داره گله نداره به همین زودی یادتون رفته بازی تو تهران رو چه بلایی سر بیرو آوردن تماشاگران پرسپولیس..
    • IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      24 12
      پاسخ
      با باخت لنگ حالا به زمین وزمان گیر میدن ..بابا بی خیال وار اومده .لنگ برو تو غار
    • ‌سعید IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      27 10
      پاسخ
      پرسپولیسی‌ها نباید از فحاشی ناراحت بشن ، خودشون ترویج کردن.
    • ابراهیم امیری IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      17 4
      پاسخ
      سلام تورا حضرت عباس فوتبال یا تعطیل کنید یا بدون تماشاگر من قبلاً گفتم آقایان میدونید من باز نشسته با عروس و داماد دوتا نوه دارم حقوقم هفده ملیون تازه شده ای کاش دو سال فوتبال تعطیل بشه تا شما ها بفهیمید بی پولی چه. دردیه
    • سید IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      16 10
      پاسخ
      خب همین چند روز پیش رفیعی فحش داد تماشگر اینو میبینه بخودش میگه پس میشه بعدش عذرخواهی میکنیم از باشگاه دنبال ادب باشیم
    • علی IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      21 21
      پاسخ
      بارها ثابت شده که برخی طرفداران تراکتور بی بی فرهنگ هستند
    • IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      9 2
      پاسخ
      فریاد رسی رو خوب اومدی
    • علی IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      22 9
      پاسخ
      حق؟؟؟؟ شما که حقدهمه تیم ها رو میخورید دم از حق میزنین؟ ناداوری ها و حق خوری ها و حاشیه های به نفع شما باعث شده کل فوتبال مملکت عقب گرد کنه

