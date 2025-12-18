https://mehrnews.com/x39Vbw ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲:۳۱ کد خبر 6694404 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲:۳۱ برفروبی جاده خمین - الیگودرز (گردنه قره کهریز) خمین- در این ویدئو برفروبی و نمکپاشی جاده خمین - الیگودرز (گردنه قره کهریز) را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد خبر 6694404 کپی شد مطالب مرتبط برفروبی و نمک پاشی محور آشتیان_راهجرد برفروبی محور نراق - مشهد اردهال به همت راهداران شهرستان دلیجان تلاش راهداران تفرش برای برفروبی، نمکپاشی و بازنگه داشتن گردنه نقره کمر برچسبها برفروبی خمین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی
