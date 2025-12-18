  1. استانها
  2. مرکزی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲:۳۱

برفروبی جاده خمین - الیگودرز (گردنه قره کهریز)

خمین- در این ویدئو برفروبی و نمک‌پاشی جاده خمین - الیگودرز (گردنه قره کهریز) را ملاحظه می کنید.

