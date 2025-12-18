صعود تراکتور به مرحله بعدی و حذف پرسپولیس از جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس از سری مسابقات یک شانزدهم جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور عصر پنجشنبه از ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد.

نیمه نخست این بازی که با حضور و حمایت پرشورها همراه بود شاگردان اسکوچیچ مالکیت توپ و میدان را در دست داشتند و با اینکه بیشتر بازی در طول این نیمه در میانه میدان دنبال می‌شد ولی بازیکنان تراکتور چندین موقعیت را خلق کردند که نهایتاً این نیمه با نتیجه بدون گذ خاتمه یافت و بازیکنان به رختکن رفتند.

دقیقه ۵ بازی تیبور هالیلوویچ موقعیت نخست تراکتور را از دست داد.

دقیقه ۱۳ شوت هاشم نژاد با واکنش پیام نیازمند دروازه بان پرسپولیس دفع شد.

دقیقه ۴۵ قیچی برگردان امیر حسین حسین زاده با اختلاف اندک از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

با شروع نیمه دوم شاگردان اسکوچیچ بازی تهاجمی را از خودشان به نمایش گذاشتند و دقیقه ۵۸ مهدی ترابی از روی ضربه ایستگاهی دقیق دروازه پیام نیازمند را باز کرد و ورزشگاه یادگار امام را غرق در شادی کرد.

دقیقه ۶۴ شوت علی علیپور بازیکن پرسپولیس که در محوطه جریمه تراکتور صاحب توپ شده بود با اختلاف اندک از دروازه بیرانوند به بیرون رفت.

دقیقه ۶۸ روی حرکت تیمی تراکتوری‌ها هالیلوویچ صاحب توپ شده و شوت این بازیکن از بالای دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

دقیقه ۷۴ تیم پرسپولیس صاحب ضربه ایستگاهی شد که بیرانوند به راحتی آن را مهار کرد.

دقیقه ۹۵ بازی محمدحسین کنعانی زادگان در شلوغی محوطه جریمه تراکتور دروازه بیرانوند را با ضربه سر باز کرد و بازی را به تساوی کشاند تا برنده این دیدار در وقت اضافه تعیین گردد.

دقیقه ۱۰۲ بازی امیرحسین حسین زاده در موقعیت گلزنی توپ را از بالای دروازه پرسپولیس به بیرون زد.

دقیقه ۱۱۲ تراکتور صاحب ضربه ایستگاهی شد و شوت دانیال اسماعیلی فر را پیام نیازمند دفع کرد.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، محمد نادری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، اودیل خامرُبکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، تومیسلاو استراکال و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب پرسپولیس:

سید پیام نیازمند، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمد حسین کنعانی زادگان، سروش رفیعی، علی علیپور، میلاد سرلک، ثیوی بیپفوما، استون اورونوف و محمد خدابنده لو

قضاوت این بازی را بیژن حیدری، فرهاد مروجی، فرهاد فرهاد پور، کیوان علیمحمدی و حسین نجاتی به عنوان ناظر داوری برعهده داشتند.

در طول بازی محمد نادری از تیم تراکتور زرد اول و با دریافت زرد دوم کارت قرمز دریافت کرد و استون اورونوف، کنعانی زادگان، میلاد محمدی از تیم پرسپولیس کارت زرد دریافت کردند.