تشریح آخرین وضعیت روستای طولای قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شریف زاده، معاون عمرانی فرمانداری قشم گفت: جلسهای میدانی در محل دهیاری روستای طولا برگزار شد که در آن، به دستور فرماندار قشم، میرداد میردادی، شهردار قشم بهعنوان فرمانده عملیاتی میدان در روستای طولا تعیین شد تا مدیریت مستقیم و یکپارچه عملیات را بر عهده بگیرد.
دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان قشم ادامه داد: در این چارچوب، تمامی امکانات لجستیکی شامل ماشینآلات سنگین، بیش از هزار کیسه شن، دهها رول پلاستیک و تجهیزات موردنیاز با همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی جمعیت هلالاحمر تأمین و در اختیار خانوارهای آسیبدیده قرار گرفت.
شریفزاده با اشاره به وضعیت خسارات تصریح کرد: بررسیهای میدانی نشان میدهد تنها کوچه شقایق ۲۸ در محله کمالآباد روستای طولا دچار آسیب جدی شده و در برخی کوچههای مجاور نیز تعدادی از منازل با آبگرفتگی مواجه بودهاند که کیسههای شن بهصورت هدفمند در اختیار این منازل قرار داده شد.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی دهیاری طولا و توسط قرارگاه مدینه منوره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، غذای گرم و ۲۰۰ تخته پتو میان خانوادههای درگیر حادثه توزیع شد تا شرایط اسکان موقت و آرامش شهروندان تأمین شود.
معاون عمرانی فرمانداری قشم با تأکید بر اینکه بحث تخلیه عمومی روستا مطرح نبوده است، گفت: صرفاً زنان و کودکان ساکن کوچه شقایق ۲۸ و دو کوچه مجاور، بهصورت موقت به محل امن منتقل شدند تا روند خدماترسانی، تخلیه سیلاب و جمعآوری گلولای با سهولت بیشتری انجام شود. در همین راستا، اقلامی از جمله غذای گرم، لوازم بازی کودکان، اقلام بهداشتی و چادر نیز در اختیار این خانوادهها قرار گرفته است.
شریفزاده، دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان قشم در پایان با اشاره به حضور میدانی فرماندار قشم در روستای طولا افزود: در حال حاضر تمامی روستای طولا و محله کمالآباد تحت کنترل کامل قرار دارد و با سرکشی مستمر تیمهای بسیج، سپاه، شورای تأمین شهرستان و دستگاههای امنیتی و انتظامی، ستاد مدیریت بحران قشم بهصورت شبانهروزی و بدون وقفه در حال رصد شرایط و خدمترسانی به مردم است.
