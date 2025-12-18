موافقت آمریکا با فروش تجهیزات نظامی به ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) روز پنج شنبه اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور با فروش احتمالی قطعات یدکی سامانه‌های موشکی «استینگر» و تجهیزات مرتبط به آژانس پشتیبانی و تدارکات وابسته به ناتو موافقت کرده است.

ارزش این معامله حدود ۱۳۶.۱ میلیون دلار برآورد می‌شود.

دو شرکت PTI Technologies و L3 Harris پیمانکاران اصلی این فروش خواهند بود.

پس از جنگ اوکراین، تقاضا برای سامانه‌های استینگر که امروز همچنان یکی از ابزارهای اصلی مقابله با هواپیماها و پهپادهاست، به شدت افزایش یافت.

این سامانه برای درگیر شدن با اهداف پرنده که در ارتفاع پایین پرواز کرده و نیروهای پیاده را تهدید می‌کنند، تولید شده است.

کشورهای اروپایی و اوکراین از این موشک‌ها برای مقابله با پهپادها و بالگردهای روسی استفاده کرده‌اند.