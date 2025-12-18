  1. استانها
ازسرگیری فعالیت بنادر لافت و پل پس از بهبود شرایط جوی

لافت- بنا بر اعلام اداره بنادر و دریانوردی قشم، پس از چند ساعت تعطیلی به دلیل ناپایداری جوی، بنادر لافت و پُل با بهبود شرایط دریایی از بامداد امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۴ فعالیت خود را از سر گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت بنادر لافت و پُل که ساعاتی پیش به دلیل ناپایداری جوی و افزایش شدت باد و تلاطم دریا متوقف شده بود، بامداد امروز از سر گرفته شد.

با توجه به هشدارهای دریایی و شرایط نامساعد جوی، این دو بندر از ساعت ۲۰:۳۰ پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ به‌صورت موقت تعطیل شدند تا ایمنی شناورها و مسافران حفظ شود.

پس از انجام پایش‌های مستمر، بررسی داده‌های هواشناسی و اطمینان از بهبود شرایط دریایی، فعالیت بنادر لافت و پُل از ساعت ۰۱:۱۵ بامداد جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ دوباره آغاز شد و تردد دریایی در مسیر یادشده به روال عادی بازگشت.

مسؤولان اداره بنادر و دریانوردی قشم اعلام کردند که نظارت بر وضعیت دریا همچنان ادامه دارد و در صورت بروز هرگونه تغییر در شرایط جوی یا دریایی، اطلاع‌رسانی لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

