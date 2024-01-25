برخی ها نمی خواهند حقیقت ولایت امیرالمومنین(ع) را درک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی ظهر پنجشنبه در مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه قم با تبریک به طلاب جوان به مناسبت ملبس شدن به لباس روحانیت خطاب به آنان بیان کرد: از این امروز به بعد وظیفه شما سنگین تر شده و این نشان می دهد لباس روحانیت دارای آثار بسیاری است.

مرجع تقلید شیعیان گفت: طلاب باید خدا را شکر کنند که لباس سربازی امام زمان (عج) را به تن کردند، چه بسا افراد بسیاری دوست دارند که این لباس را بپوشند اما موفق نمی شوند و خداوند این توفیق را به شما داده است.

وی در توصیه به طلاب عنوان کرد: باید سعی کنید از امروز فرد تازه ای شوید و رفتار شما با دیگران از امروز باید تغییر کند و مردم باید بفهمند شما از امروز وارد مرحله تازه ای شده است.

آیت الله مکارم شیرازی گفت: من به شما دعا می کنم که بتوانید حق این لباس را ادا کنید و جز با لطف الهی این کار امکان پذیر نیست و باید خود را به خدا بسپارید.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به جایگاه با عظمت امام علی علیه السلام فرمود: خداوند به پیامبر اسلام فرمود اگر پیام ولایت امام علی علیه السلام به مردم رسانده نشود رسالت وی تکمیل نشده است.

وی ابراز داشت: خداوند با تعبیرات مختلف بر ولایت امام علی علیه السلام تاکید کرده که برخی ها نمی خواهند واقعیت فرموده الهی را درک کنند.

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: ولایت حضرت علی علیه السلام دشمنانی داشته و مسئله ولایت در قرآن کریم آمده است و در تاریخ اسلام جز علی بن ابی طالب علیه اسلام نداریم کسی در حالت رکوع انفاق کرده باشد.