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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰

یامین پور از وزارت ورزش جدا شد

یامین پور از وزارت ورزش جدا شد

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید یامین پور که مدتی معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان بود؛ در فضای مجازی از پایان مأموریت خود در وزارت ورزش و جوانان خبر داد و نوشت: «امروز از وزارت محترم ورزش و جوانان خداحافظی کردم. در آذرماه امسال جناب آقای رئیسی تشکیل شورای عالی نوجوانان و جوانان را ابلاغ کردند؛ من با حکم آقای رئیس جمهور دبیر شورای عالی هستم. با نظر ایشان برای مأموریت‌های فرابخشی و ستادی به نهاد ریاست جمهوری می‌روم.

یامین پور در انتهای پیامش هم نوشته است: ما سربازیم

یامین‌پور فعالیت خود در وزارت ورزش و جوانان را از ۱۷ مهر ۱۴۰۰ آغاز کرده بود و قرار است در شورای عالی نوجوانان و جوانان فعالیت کند.

کد مطلب 6004504
علی قدمی

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