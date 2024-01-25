یامین پور از وزارت ورزش جدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید یامین پور که مدتی معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان بود؛ در فضای مجازی از پایان مأموریت خود در وزارت ورزش و جوانان خبر داد و نوشت: «امروز از وزارت محترم ورزش و جوانان خداحافظی کردم. در آذرماه امسال جناب آقای رئیسی تشکیل شورای عالی نوجوانان و جوانان را ابلاغ کردند؛ من با حکم آقای رئیس جمهور دبیر شورای عالی هستم. با نظر ایشان برای مأموریت‌های فرابخشی و ستادی به نهاد ریاست جمهوری می‌روم.

یامین پور در انتهای پیامش هم نوشته است: ما سربازیم

یامین‌پور فعالیت خود در وزارت ورزش و جوانان را از ۱۷ مهر ۱۴۰۰ آغاز کرده بود و قرار است در شورای عالی نوجوانان و جوانان فعالیت کند.