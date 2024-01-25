سامانه بارشی جدید اواخر جمعه وارد آذربایجان غربی می شود

اردلان محمدپور در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص بارندگی ثبت شده طی این مدت در استان نیز اظهار کرد: فعالیت سامانه پرقدرت بارشی به صورت بارش برف و باران از سه روز قبل در منطقه آغاز شد و در این مدت شاهد بارش‌های بسیار خوبی در مناطق مختلف جنوب استان بودیم.

وی افزود: طی شبانه روز گذشته حداقل دمای هوا در چالدران منفی ۱۵ درجه، سلماس منفی ۱۰ درجه، ماکو منفی هشت درجه، پلدشت منفی پنج درجه، اشنویه و نقده منفی سه درجه، مهاباد و تکاب منفی ۲ درجه و بوکان و شاهین‌دژ منفی یک درجه ثبت شد.

محمدپور اضافه کرد: در این مدت، بوکان با حداکثر دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین و چالدران با حداقل دمای منفی ۱۵ درجه سانتی گراد سردترین شهر آذربایجان‌غربی بود؛ در این مدت دمای هوا در مهاباد بین منفی ۲ و ۹ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.

رئیس اداره هواشناسی مهاباد ادامه داد: در شبانه روز گذشته ۲۱.۵ میلی متر در اشنویه، ۹.۱ میلی متر در پیرانشهر، ۸.۸ میلی متر در سردشت، ۸.۷ میلی متر در نقده، ۳.۴ میلی متر در مهاباد و ۲ میلی متر در میاندوآب ثبت شد.

محمدپور گفت: در این مدت، بیشترین ارتفاع برف در ارومیه و اشنویه پنج سانتی متر، پیرانشهر سه سانتی‌متر و در خوی و نقده یک سانتی‌متر به ثبت رسید.

وی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از اواخر روز جمعه افزود: این سامانه که با خود بارش برف و باران به همراه دارد و تا اواخر روز شنبه در این منطقه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.