لزوم افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان امروز درباره مجموع قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقد شده در بندر شهیدرجایی از سال ۱۳۷۲ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: این سرمایه‌گذاری معادل ۲۲۲ هزار و ۷۰۵ میلیارد ریال بود است که شامل ۶۶ قرارداد BOT می‌شود طی مدت مذکور سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

پیشنهادات جهت افزایش سهم حمل ریلی

وی ضمن ارائه پیشنهاداتی جهت افزایش سهم حمل ریلی بندر شهیدرجایی، بیان کرد: راه اندازی پایانه مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی در سیستم حمل ریلی بندر، ارائه خدمات کامل گمرکی و اسنادی توسط گمرک ریلی بندر، واگذاری مدیریت و راهبری خدمات ریلی به یک متولی پاسخگو، اتصال محوطه‌های مستعد حمل ریلی به خطوط ریلی بندر، ایجاد پنجره واحد بین بندر، گمرک و راه‌آهن، ایجاد و راه اندازی سیستم اسکن و توزین اختصاصی ریلی، راه اندازی سیستم مانیفست ریلی کالا و راه اندازی قطار برنامه‌ای از جمله مواردی است که می‌تواند موجب افزایش سهم ریلی بندر شهیدرجایی شود.

نسبت حوادث بندری نسبت به حجم عملیات

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در مورد نسبت حوادث بندری نسبت به حجم عملیات، گفت: نسبت حوادث بندری نسبت به حجم عملیات (بر حسب میلیون تن) طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۰.۴۶ درصد بوده است در حالی که این نسبت طی شش ماهه نخست سال گذشته ۰.۶۴ بود.

نسبت سوانح دریایی به مجموع کل شناورهای ورودی

عباس‌نژاد ادامه‌داد: همچنین نسبت سوانح دریایی به مجموع کل شناورهای ورودی و خروجی (هزار فروند) طی شش ماهه نخست سال گذشته معادل ۰.۱۶ بود که به ۰.۱۲ طی شش ماهه نخست سال جاری کاهش یافته‌است.

وی در خصوص تعداد شناورهای ورودی به بنادر هرمزگان طی شش ماهه نخست سال جاری، اعلام‌کرد: در بخش شناورهای زیر ۱۰۰۰ تن، رشد ۹۷ درصدی را در این بخش شاهد هستیم.

اقدامات انجام شده در بخش ماندگاری کالا و کالاهای متروکه

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان درباره اقدامات انجام شده در بخش ماندگاری کالا و کالاهای متروکه، بیان کرد: تخصیص مکانی واقع در درب شمالی بندر شهید رجایی، تخصیص یک قطعه زمین ۶ هکتاری در شهرک شهید رجایی و یک قطعه زمین ۳ هکتاری در ضلع شمالی بندر شهید رجایی، تأمین کشنده و حمل کانتینرهای متروکه جهت انتقال به انبارها و تأمین یک دستگاه ریچ جهت تخلیه کانتینرهای متروکه منتقل شده به اراضی تخصیص یافته به اموال تملیکی از جمله اقدامات انجام شده‌است.

عباس‌نژاد ادامه‌ داد: الزام تمامی شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی به‌منظور استفاده از کلیه ظرفیت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، پرسنلی و تجهیزاتی جهت تسریع در فرآیند انتقال، خروج کالاها، کاهش ماندگاری و رسوب کالا و پیگیری افزایش نرم تخلیه و بارگیری شناورهای کانتینری و به‌تبع آن، کاهش زمان انتظار شناورها در لنگرگاه به‌ویژه شناورهای بزرگ از دیگر اقداماتی است که مدنظر قرار گرفت.