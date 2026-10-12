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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

عراق صادرات نفت به اردن را متوقف کرد

عراق صادرات نفت به اردن را متوقف کرد

سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت خام عراق به اردن به متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، سلیم الرکابی سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت خام عراق به اردن به خاطر مسائل فنی مربوط به ویژگی‌های نفت خام و پالایشگاه‌های اردن متوقف شده است.

وی افزود که پالایشگاه‌های اردن پیشتر نفت خام سبک کرکوک که با ماهیت و شرایط عملیاتی این پالایشگاه‌ها سازگاری داشت را دریافت می‌کردند اما در حال حاضر مقادیری از این نوع نفت در دسترس نیست.

الرکابی اعلام کرد که عراق به طرف اردنی پیشنهاد کرده است که نفت خام متوسط بصره را به عنوان جایگزین نفت خام سبک کرکوک دریافت کند اما طرف اردنی اعلام کرده است که پالایشگاه‌های این کشور امکان فرآوری این نوع نفت خام را ندارند.

کد مطلب 6975667

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