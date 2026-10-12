  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

هواشناسی: کمینه دمای اصفهان افزایشی می‌شود

هواشناسی: کمینه دمای اصفهان افزایشی می‌شود

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش کمینه دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کمینه دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو حدود یک درجه افزایش می‌یابد، اظهار کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات به ۳۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات شامگاه امروز به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

به گفته وی، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خوااهند بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی از امروز تا پایان هفته آسمان در سطح استان در ساعات بعدازظهر و عصرهمراه با رشد ابر و گاهی تند باد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

به گفته امینی، همچنین در نواحی غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی گاهی رگبار باران و احتمال رعدوبرق، به‌ویژه برای فردا سه‌شنبه بعدازظهر و شب انتظار می‌رود.

کد مطلب 6975621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها