لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کمینه دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو حدود یک درجه افزایش می‌یابد، اظهار کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات به ۳۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات شامگاه امروز به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

به گفته وی، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خوااهند بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی از امروز تا پایان هفته آسمان در سطح استان در ساعات بعدازظهر و عصرهمراه با رشد ابر و گاهی تند باد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

به گفته امینی، همچنین در نواحی غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی گاهی رگبار باران و احتمال رعدوبرق، به‌ویژه برای فردا سه‌شنبه بعدازظهر و شب انتظار می‌رود.