زلنسکی: روسیه ابتکار عمل ترامپ را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: دیشب در پاسخ به پیشنهاد رئیس‌ جمهور ترامپ، از هدف قرار دادن تأسیسات انرژی روسیه خودداری کردیم.

رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد: روسیه با وجود ابتکار عمل ترامپ، همچنان به هدف قرار دادن تأسیسات گازی و زیرساخت‌ های انرژی در اوکراین ادامه داد. ما از این موضوع خبر نداشتیم. ما از رسانه‌ها مطلع شدیم که رئیس جمهور ایالات متحده آتش‌ بس انرژی را تضمین کرده است.

زلنسکی با ادعای حملات مداوم روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین ادعا کرد: ما هیچ جا ندیده‌ایم که آنها از این آتش‌بس حمایت کنند.

وی همچنین در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرد: قیمت‌ گازوئیل به حملات ما به پالایشگاه‌ ها در روسیه بستگی ندارد؛ این موضوع به انسداد تنگه هرمز ربط دارد؛ همه این را می‌دانند!