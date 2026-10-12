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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

مهار آتش‌سوزی سمند با اقدام سریع مأمور کلانتری نیایش کرمانشاه

مهار آتش‌سوزی سمند با اقدام سریع مأمور کلانتری نیایش کرمانشاه

کرمانشاه - رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از مهار آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی سمند با اقدام سریع و شجاعانه یکی از مأموران کلانتری ۲۱ نیایش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل طاهری، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، از اقدام یکی از مأموران پلیس در مهار آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی سمند حین گشت‌زنی در محدوده کلانتری ۲۱ نیایش خبر داد.

وی اظهار کرد: چندی پیش، گشت انتظامی این کلانتری به سرپرستی سرگرد عدالت جمشیدی در حال انجام مأموریت بود که یک دستگاه خودروی سمند در حوالی کلانتری دچار حریق شد.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به شدت آتش‌سوزی افزود: شعله‌های آتش به اندازه‌ای بود که افراد حاضر از نزدیک شدن به خودرو خودداری می‌کردند.

طاهری ادامه داد: در این شرایط، سرگرد جمشیدی با شجاعت به خودروی در حال سوختن نزدیک شد و با استفاده از کپسول آتش‌نشانی، عملیات مهار حریق را انجام داد.

وی با قدردانی از اقدام این مأمور کلانتری تصریح کرد: عملکرد سریع و شجاعانه سرگرد جمشیدی در کنترل آتش‌سوزی قابل تقدیر بود و این مأمور با دستور فرمانده انتظامی استان مورد تشویق قرار گرفت.

کد مطلب 6975876

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