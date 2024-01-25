برگزیدگان دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر عصر امروز پنجشنبه پنجم بهمن با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت برگزار و برگزیدگان آن معرفی شدند.

علیرضا بابایی دبیر دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر گفت: ریل گذاری جشنواره قصد داشته چند چالش را حل کند که در رابطه با اتصال جامعه طراحان به جامعه صنعتی بوده است. قسمتی از این گام‌ها در حوزه برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح استان بوده است.

وی افزود: شرکت ویژندهای ایرانی از جمله اقداماتی در این خصوص بود؛ چرا که شکاف قدیمی اتصال طراحان به بدنه صنعتی کاهش پیدا می‌کند. به همین سبب اقبال قابل توجهی در این زمینه داشتیم و امروز در بسیاری از آگهی نماهای شهری که به کمک شهرداری نصب شده شاهد ویژندهایی هستید که در جشنواره شرکت کردند.

دبیر دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر گفت: امسال تعداد قابل توجهی از آثار از استان‌ها است و توانسته بازآفرینی نمایه‌های تمدنی را انجام دهد. امیدواریم به صورت کامل به مأموریت خود پایان دهیم. از همه عزیزان تشکر می‌کنم.

وی افزود: برای اولین بار هر اثر در ١٢ برگه داوری و در چهار بخش مختلف داوری شده است.

حدیث پازوکی به عنوان مدیرعامل جدید مؤسسه بنیاد ملی مد و لباس و سبک زندگی گفت: بنیاد ملی مد و لباس تصمیم گرفته از هنرمندان مهجور به دنیا آمده بعد از انقلاب اسلامی حمایت کند. تمام تلاش ما این است که یک اتحاد بین هنرمندان ایجاد کنیم. هر کسی که فارسی حرف می‌زند و دستی در هنر مدل و لباس دارد از ماست. اگر حسنی بوده از شما و اگر نقصی بوده از ماست.

پیش از اعلام اسامی برگزیدگان، مریم مونسی به نمایندگی از هیأت داوران این رویداد بیانیه‌ای را خواند که در آن به اهداف داوران جشنواره مد و لباس فجر اشاره شده بود. او در این بیانیه به حضور استان‌ها در این جشنواره و ارسال بیش از ١٣٠٠ اثر به دبیرخانه و شناخته شدن بیش از ٣٠٠ اثر حائز شرایط ارزیابی در پنج بخش، اشاره کرد.

در قسمت اول اعلام برگزیدگان بخش مد و صنعت اسامی نامزدهای بخش رقابتی جشنواره مد و لباس فجر اعلام شد.

سپس اعلام شد در بخش مد و صنعت در دسته بهترین ویژندها طاووس زرین بهترین مجموعه به غزاله الیاسی از رما تعلق گرفت.

طاووس زرین بهترین طراحی پارچه به ام کا ابراهیم همتی و طاووس زرین بهترین الگو به ویژند زیما پگاه خسروی و طاووس زرین بهترین دوخت به ویژند چومس مهدی اسماعیلی اهدا شد.

در بخش بهترین طراحی سبک به هیچ اثری جایزه تعلق نگرفت و یک اثر شایسته تقدیر بود که از برند ویس (علی معین) تقدیر شد.

در بخش مردانه تعداد آثار به حد نصاب نرسیده و رقابت شکل نگرفت. یک اثر شایسته تقدیر بود که به ایران پاکو (رضا باقری) اهدا شد.

در بخش بهترین نگاه به موضوع نیز هیچ اثری شایسته تقدیر شناخته نشد.

در بخش دیگری از مراسم با حضور محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نامزدهای بخش رقابتی بهترین تیم‌های طراحی نیز اعلام شدند.

در همین زمینه طاووس سیمین بهترین تیم‌های طراحی به مجموعه صمد کاویانی تعلق گرفت. طاووس سیمین بهترین نگاه به موضوع در بخش مد و صنعت به سحر کاری تعلق گرفت.

طاووس سیمین بهترین طرح هم به زهره شاطری اهدا شد.

طاووس سیمین بهترین طراحی پارچه در این بخش به مطهره بزرا تعلق گرفت.

طاووس سیمین بهترین دوخت در این بخش به مریم واحدی اهدا شد.

در بخش بهترین طراحی سبک و طراحی الگو نیز هیچ اثری شایسته تقدیر نشده بود.

سپس نامزدهای بهترین طراحان مستقل در بخش مد و صنعت نیز اعلام شدند؛ بر همین اساس طاووس بلورین بهترین نگاه به موضوع به زهرا علی نقیان، طاووس بلورین بهترین طرح به فاطمه منتظری، طاووس بلورین بهترین طراحی پارچه به الناز احمدی، طاووس بلورین بهترین طراحی الگو به فرشته مرادی و طاووس بلورین بهترین طراحی دوخت به سحر محمدپور اهدا شد.

در ادامه از ٢٩ ویژند در ارتباط با نشان «ساخت ایران» تقدیر شد.

در ادامه مراسم اختتامیه، برگزیدگان بخش لباس تراز اجتماعی بانوان معرفی شدند.

در همین راستا طاووس زرین بهترین مجموعه به کیمیای سحر (سحر طالقانی) و طاووس زرین نگاه به موضوع به ویژند ای بن (آرزو صافی) تعلق گرفت.

طاووس زرین بهترین طرح به جریان (میلاد افشین منش) اهدا شد.

طاووس زرین بهترین طراحی پارچه هم به ویژند کیمیای سحر (سحر طالقانی) تعلق گرفت.

طاووس زرین بهترین دوخت به برند ایرانا حجاب اهدا شد.

داوران در زمینه بهترین طراحی سبک هیچ اثری را شایسته دریافت طاووس زرین انتخاب نکردند اما ویژند نورا از مریم تاج گردون شایسته تقدیر شناخته شد.

در ادامه برگزیدگان بخش صنعت تبلیغات و سبک پوشش در ایران نیز اعلام شدند.

در بخش عکس آزاد مفهومی طاووس سیمین به حسین کریمی تعلق گرفت.

در بخش تیزر تبلیغاتی و فشن فیلم هیأت داوران دو اثر را شایسته تقدیر دانستند و از آنا حجاب (زینب زیدی) و کیمیای سحر (سحر طالقانی) تقدیر شد.

در بخش صنعت تبلیغات و سبک پوشش در ایران از میان آثار کاتالوگ، پوستر و لباس فیلم و سریال هیچ یک از آثار شایسته تقدیر شناخته نشدند.

در بخش اهدای جایزه مد و مقاومت که با عنوان جایزه مداومت ویژه امسال است نیز از محمد حسین خرم تقدیر شد.

در بخش جایزه مد و محیط زیست در این بخش هیأت داوران یک اثر را از سهیلا جبری شایسته تقدیر دانستند.

اجرای قطعه غرورآفرین توسط محمد معتمدی بخش دیگری از مراسم اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر بود.

دوازدهمین جشنواره و نمایشگاه مد و لباس فجر از پنجشنبه ۲۸ دی ماه با حضور طراحان برگزیده در محل مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد آغاز به کار کرد. این نمایشگاه تا جمعه ششم بهمن در موزه هنرهای زیبای مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد آماده بازدید عموم است.

نمایشگاه دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر با نمایش ۱۸۰ اثر برتر از هزار و ۳۸۰ اثر ارسال شده برپا شده است.

۲۰ ویژند در بخش مد و صنعت، ۲۳ ویژند در بخش مد تراز و آثاری با محور لباس اجتماع، مجلسی، نوجوان و … در این نمایشگاه عرضه شده اند.