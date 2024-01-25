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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۴۶

محمودی:

بیماران بد حال و اورژانسی با آمبولانس مجهز منتقل شدند

بیماران بد حال و اورژانسی با آمبولانس مجهز منتقل شدند

رییس سازمان امداد و نجات گفت: بیماران بد حال و اورژانسی از بیمارستان گاندی سریعا به سایر بیمارستان ها منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات در پی حادثه حریق بیمارستان گاندی گفت: ساعت ۱۹ امشب از مرکز اطلاع رسانی بحران در سطح شهر این حادثه به موقع اطلاع رسانی شد.

وی ادامه داد: همکاران در سازمان آتش‌نشانی توانستند به سرعت و به موقع به محل اعزام شوند و اقدامات اولیه را صورت دادند که موجب شد تلفاتی بروز ندهد.

محمودی بیان داشت: اینها همه ناشی از این است که شبکه ارتباطی بسیار خوبی در بحث مدیریت بحران شکل گرفته و مردم هم باید همکاری کنند.

وی افزود: و در نهایت با کمک مردم خیابان‌های اطراف شلوغ نشد در صورتی که در این‌طور مواقع مردم هجوم می‌آوردند.

وی ادامه داد: بیماران بد حال و اورژانسی با آمبولانس‌های مجهز به بیمارستان‌های اطراف سریعاً منتقل شدند و بقیه بیماران هم در بیمارستان گاندی به مرور تخلیه شدند.

رئیس سازمان امداد و نجات اظهار داشت: با کمک نیروی انتظامی در برقراری امنیت و کنترل خیابان‌ها در اطراف محل بحران تخلیه شد و به سرعت امداد رسانی شد.

وی افزود: من به نوبه خود از همه عزیزان و مسؤولان به علت همکاری در مدیریت این حادثه تشکر می‌کنم

کد مطلب 6004717

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