  1. استانها
  2. مرکزی
۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

خطیب جمعه موقت اراک:

حل ریشه ای مسایل کشور نیازمند تدوین قوانین متقن است

حل ریشه ای مسایل کشور نیازمند تدوین قوانین متقن است

اراک- امام جمعه موقت اراک گفت: حل ریشه ای مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیازمند تدوین قوانین متقن، درست و کارشناسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اراک با تاکید بر صلابت مجلس شورای اسلامی دوازدهم افزود: مجلس باید برای حل مشکلات و معضلاتی جامعه برنامه‌ریزی داشته باشد.

وی، نقش مجلس شورای اسلامی در تحول و توسعه کشور را کلیدی بیان کرد و گفت: ارائه خدمات آب، برق و گاز و حضور بر سر پروژه وظیفه نماینده مجلس نیست بلکه باید از تمام توان خود برای خدمت قانون‌نویسی استفاده کند.

امام جمعه موقت اراک اظهار کرد: نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با پرهیز از صرف هزینه‌های غیرضروری مانند چاپ پوستر و عکس رنگی، از صدا و سیما برای اعلام برنامه‌های خود استفاده کنند.

حجت الاسلام عبدالهی حل ریشه‌ای مشکلات کشور نیازمند تدوین قوانین متقن است، افزود: نامزدهای انتخاباتی باید برای برون رفت از مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف، برنامه و ارائه کنند.

وی با گلایه از عدم بیان وظایفی که قانون برای خبرگان قرار داده برای مردم، اضافه کرد: مردم نسبت به اسامی و وظایف کمیسیون‌های مختلف مجلس خبرگان آگاهی ندارند.

وی تاکید کرد: همه باید برای تحقق آرمان و افکار امام خمینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش کنیم و انتخابات پرشوری را در ۱۱ اسفند امسال رقم بزنیم.

امام جمعه موقت اراک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ در غزه گفت: شهادت بیش از ۲۵ هزار نفر از مردم مظلوم غزه در مدت کمتر از چهار ماه توسط رژیم صهیونیستی باید در مجامع بین‌المللی به عنوان نسل‌کشی مطرح شود.

کد مطلب 6005086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه