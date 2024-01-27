تظاهرات ضد آمریکایی- صهیونیستی مردم بحرین+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ده‌ها نفر از مردم بحرین در تظاهرات ضد آمریکایی- صهیونیستی شرکت کردند.

مردم بحرین ضمن برگزاری تظاهرات، استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا را در کشورشان محکوم کردند.

آنها همچنین با اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه، تجاوزات رژیم صهیونیستی را محکوم و بسته شدن سفارت این رژیم در منامه را خواستار شدند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات که پرچم‌های فلسطین را در دست داشتند شعار می‌دادند: «راه‌حل در سلاح است». «قسام، با سلاحت صهیونیست‌ها را هدف بگیر». «رژیم آل خلیفه، آمریکایی است».