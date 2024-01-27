  1. سیاست
  2. دولت
۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۸

جزئیاتی از انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران

جزئیاتی از انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران

از مجموع ۱۰۷ نفر ثبت نام کننده برای داوطلبی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، صلاحیت ۲۸ نفر تأیید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاحیت ۴۹ نفر از ثبت‌نام کنندگان برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تأیید نشده است.

۳۰ نفر از افراد ثبت نام شده هم از ادامه مسیر و حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان تهران منصرف شده‌اند.

اگر داوطلبی نسبت به بررسی نتایج، اعتراضی داشته باشد، بر اساس قانون می‌تواند از روز ۶ تا ۸ بهمن ماه سال جاری به مدت سه روز اعتراض خود را اعلام و شورای نگهبان نیز ۱۰ روز یعنی از ۹ تا ۱۸ بهمن فرصت رسیدگی به این اعتراضات را خواهد داشت.

اسامی نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت شده در ۱۹ بهمن اعلام خواهد شد.

داوطلبان از روز ۲۵ بهمن تا ۹ اسفند ماه فرصت تبلیغات دارند.

نامزدهای انتخاباتی می‌توانند از روز ۲۰ تا ۲۲ بهمن نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود اقدام کنند.

۱۶ کرسی از ۸۸ کرسی مجلس خبرگان رهبری به تهران اختصاص دارد.

بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری توسط فقهای شورای نگهبان پنجشنبه پنجم بهمن ۱۴۰۲ به پایان رسید و ۱۳۸ نفر از داوطلبان احراز صلاحیت شدند.

انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلش شورای اسلامی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6005483
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • قطره ای از دریای مردم IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اونوقت کی میخواد به اینا رای بده؟!!!!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها