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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵

فعالان حقیقی بورس به رییس سازمان بورس چه گفتند؟

فعالان حقیقی بورس به رییس سازمان بورس چه گفتند؟

امروز جلسه فعالان حقیقی با رییس سازمان بورس برگزار شده و نکات مهمی برای حمایت از بورس مطرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین موارد مطرح شده در جلسه امروز فعالان حقیقی بازار با رئیس سازمان بورس به شرح زیر است:

۱. دستورالعمل بازارگردانی اصلاح می‌شود و بازارگردانی اختیاری می‌شود.عنوان شد که یکی از دلایل وضعیت فعلی بازار الزام بازارگردان ها به بازارگردانی است و اینکه بعضاً" با هدف کارمزدسازی برای صندوق‌های بازارگردانی عملیات خرید و فروش کاذب انجام می‌شود و نه حمایت از سهام!

۲. تجدید ارزیابی دارایی‌ها تسریع می‌شود و هر آنچه که در اختیار سازمان بورس است از جمله صدور مجوز برگزاری مجامع تجدید تسریع خواهد شد.

کد مطلب 6005659

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