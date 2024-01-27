فعالان حقیقی بورس به رییس سازمان بورس چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین موارد مطرح شده در جلسه امروز فعالان حقیقی بازار با رئیس سازمان بورس به شرح زیر است:

۱. دستورالعمل بازارگردانی اصلاح می‌شود و بازارگردانی اختیاری می‌شود.عنوان شد که یکی از دلایل وضعیت فعلی بازار الزام بازارگردان ها به بازارگردانی است و اینکه بعضاً" با هدف کارمزدسازی برای صندوق‌های بازارگردانی عملیات خرید و فروش کاذب انجام می‌شود و نه حمایت از سهام!

۲. تجدید ارزیابی دارایی‌ها تسریع می‌شود و هر آنچه که در اختیار سازمان بورس است از جمله صدور مجوز برگزاری مجامع تجدید تسریع خواهد شد.