تحولات بزرگ در حوزه مالی بانک شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک شهر در موعد مقرر پس از یک دهه به نحو شایسته و حصول رضایت حداکثری سهام‌داران نسبت به سنوات قبل در بازخوردهای حاصله از طریق فضای مجازی و حضوری یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مالی بوده است.

همچنین حرکت با برنامه و همدلانه کارکنان معاونت مالی بانک شهر ثمرات گوناگونی را به همراه داشته است که می‌توان به تهیه و ارائه به موقع صورت‌های مالی، بارگذاری به موقع صورت‌های مالی در سامانه کدال رأس موعد مقرر برای نخستین بار از زمان پذیرش بانک در بازار سرمایه، افزایش شفافیت مالی از طریق افشاء به موقع رویدادهای مهم در سامانه کدال و سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) که منتج به ارتقای نماد بانک از بازار پایه نارنجی به بازار پایه زرد فرابورس شده است؛ اشاره کرد.

بانک شهر که طی ۲ سال گذشته همواره با جلب کامل اعتماد شهروندان و مشتریان شبکه بانکی، جایگاه خود را با حرکت در مسیر درست و اصولی بانکداری حرفه‌ای تقویت کرده است؛ در حوزه مالی توانسته اقدامات مثمر ثمر دیگری همچون: ارتقای شفافیت اطلاعات نزد بانک مرکزی با اجرای دقیق دستورالعمل ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت، اخذ مجوز از بانک مرکزی و راه اندازی صندوق بازارگردانی اختصاصی سهام بانک شهر، استیفای حقوق بانک از طریق پیگیری مستمر در مراجع مالیاتی، رفع ابهامات حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی در دوران رسیدگی از طریق پاسخگویی مناسب و ارائه به موقع مدارک و مستندات، فروش بلوکی سهام در اختیار بازارگردان به میزان ۹.۲ درصد، وصول بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال مطالبات از سهامدار بدهکار بابت افزایش سرمایه‌های سنواتی، اجرای طرح چک‌های جدید بانکی با شناسه صیاد ۱۶ رقمی و رفع مشکلات و چالش‌های طرح فوق، تخصیص چاپ و توزیع چک‌های عادی بانکی و رمزدار شعب تهران به صورت روزانه و در کمتر از ۴۸ ساعت جهت جلب رضایت مشتریان و تأمین کسری نقدینگی از طریق بازار بین بانکی و بازار باز را به دست آورد.

کاهش زیان انباشته بانک، تدوین و اعمال سیاست‌های یکپارچه تصمیم گیری در سطوح عالی بانک در بخش دارایی‌ها و نقدینگی از طریق ایجاد کمیته‌های تخصصی مدیریت بر دارایی‌ها و بدهی‌ها (ALCO) و مدیریت نقدینگی و جذب منابع و راه اندازی مدیریت امور حسابداری مدیریت و سهام به منظور نظارت هر چه بیشتر به منظور کمک به تصمیم گیری سازمان،شناسایی موانع و مدیریت استراتژی رفع موانع و کمک به سودآوری؛ بخش مهمی از فعالیت‌های بانک شهر در حوزه مالی بوده که امید است روند موفقیت‌های این بانک در طی سال‌های آینده نیز ادامه یابد.