۵ کاروان زیارتی کرمانشاه در صف انتظار تشرف به حج عمره

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی خو ظهر شنبه در مراسم تجلیل از خادمین اربعین حسینی با اشاره به بروز برخی مشکلات پیش آمده از سوی شرکت هواپیمایی در کشور اعزام حجاج به حج عمره با تأخیر روبه رو شده است و هم اکنون پنج کاروان در انتظار تشرف هستند.

وی با ابراز امیدواری برای رفع مشکلات هرچه زودتر برای اعزام حجاج، خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه در اعزام زائرین عتبات عالیات عملکرد خوبی داشته و در همین راستا با پیگیری و تلاش‌های انجام شده مجموعه حج و زیارت استان در سال جاری به نسبت سال گذشته روند رو به رشدی در جذب و اعزام زائرین به عتبات عالیات داشته است.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: جایگاه استان کرمانشاه در جذب و اعزام زائرین عتبات عالیات دز سال‌های اخیر وضعیت خوبی نداشت اما امسال با استقبال خوب زائران توانست با بهبود عملکرد خود ارتقای جایگاه استان را در بین سایر استان‌ها داشته باشد و اکنون در رده‌های میانی جدول کشور قرار دارد.

کریمی خو به تبلیغات خوبی که برای اعلام پیش ثبت‌نام‌ها حج تمتع انجام گرفت تاکید کرد و ادامه داد: حج واجب یکی از مواردی است که نیازمند تبلیغات گسترده در فضای مجازی و حقیقی است بر همین اساس از دفاتر حج و زیارت به عنوان یکی از مراجع پر مخاطب و محل رجوع مردم در خواست می‌شود در این مورد اطلاع رسانی خوب و به موقع به مراجعه کنندگان و زائران حج تمتع داشته باشند.

وی همچنین به آخرین وضعیت ثبت نام حج تمتع اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر با اولویت برای دارندگان قبوض ودیعه گذاری مربوط به شهریور سال ۱۳۸۶ پیش ثبت نام‌های حج تمتع آغاز شده که این افراد می‌توانند برای اقدامات اولیه به دفاتر مربوطه مراجعه کنند.

کریمی خو در پایان نیز به موقعیت مناسب مرز خسروی برای عبور زائران در ایام اربعین و سابقه این مرز در تردد زوار اشاره و تاکید کرد: با توجه به این ظرفیت برنامه ریزی‌های لازم برای اربعین سال آینده در استان شروع شده و با وجود استقبال خوبی که امسال از این مرز شد امید است برای اربعین پیش رو استقبال پر شورتری را شاهد باشیم.