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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۵

ممبینی: دعای خیر مردم پشت سر تیم ملی فوتبال ایران است

ممبینی: دعای خیر مردم پشت سر تیم ملی فوتبال ایران است

دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: فعل خواستن از سوی کادر فنی و بازیکنان تیم ملی صرف شده و دعای خیر مردم پشت سر تیم ملی است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون درباره روند تیم ملی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا عنوان کرد: تیم ملی تا به امروز عملکرد بسیار خوبی داشته و با اقتدار به عنوان صدرنشین از گروه خود به دور بعدی مسابقات صعود کرده است. تلاش بازیکنان و انگیزه آنها باعث شده تا تیم بازی به بازی بهتر شود.

وی ادامه داد: بازیکنان به همراه کادر فنی در زمان تمرین و مسابقات در بهترین شرایط هستند و با روحیه بالا تمرینات خود را پیگیری می‌کنند. در واقع فعل خواستن از سوی کادر فنی و بازیکنان تیم صرف شده تا در این جام بزرگ بهترین عملکرد را از خود به جای بگذارند.

ممبینی در پایان گفت: خوشبختانه شور و حال جالب توجهی هم در میان مردم درباره تیم ملی وجود دارد. دعای خیر مردم پشت سر تیم ملی است و امیدوارم تداوم این روند را در ادامه جام هم شاهد باشیم.

کد مطلب 6006079

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    نظرات

    • ن ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
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      با ناداوری و اهمیت دادن به پرسپلیس و داورهای پرسپلیسی زیر پای تیم ملی رو خالی می کنید و پایه هاش رو خراب، دعای دروغگویان مستجاب نمی شه آقای مببینی. VARرو با شکایت پرسپلیس استفاده نکردید و داور مسابقه و با شکایت پرسپلیس تغییر دادید ، بعد تکی ب نامه دیشب میگید تا حالا داور رو با شکایت تیمی تغییر نداد

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