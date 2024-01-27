ممبینی: دعای خیر مردم پشت سر تیم ملی فوتبال ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون درباره روند تیم ملی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا عنوان کرد: تیم ملی تا به امروز عملکرد بسیار خوبی داشته و با اقتدار به عنوان صدرنشین از گروه خود به دور بعدی مسابقات صعود کرده است. تلاش بازیکنان و انگیزه آنها باعث شده تا تیم بازی به بازی بهتر شود.

وی ادامه داد: بازیکنان به همراه کادر فنی در زمان تمرین و مسابقات در بهترین شرایط هستند و با روحیه بالا تمرینات خود را پیگیری می‌کنند. در واقع فعل خواستن از سوی کادر فنی و بازیکنان تیم صرف شده تا در این جام بزرگ بهترین عملکرد را از خود به جای بگذارند.

ممبینی در پایان گفت: خوشبختانه شور و حال جالب توجهی هم در میان مردم درباره تیم ملی وجود دارد. دعای خیر مردم پشت سر تیم ملی است و امیدوارم تداوم این روند را در ادامه جام هم شاهد باشیم.