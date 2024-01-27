به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر آذربایجان غربی (هندسه احساس) بعد از ظهر شنبه در آئین بازگشایی این نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه شامل ۴۲ اثر از ۱۰ هنرمند و آثار آن در ۱۰ بخش شامل خوشنویسی، نقاشی، تذهیب، خط، مجسمه سازی، تصویر سازی، عکاسی، چیدمان، ویدیوآرت، گرافیک و کاریکاتور است.

حمید بهجت در خصوص ۲ پوستر هنرهای تجسمی که همزمان با افتتاح نمایشگاه رونمایی شد گفت: پوستر مسابقه هنرهای تجسمی تجسم هنر مربوط به دانش آموزان مقاطع دوم متوسطه آذربایجان غربی است و پوستر دیگر مربوط به مسابقه دانشجویان دانشگاه‌های استان است که به علاقمندان شرکت در مسابقه فرصت داده شده تا ۳۱ فروردین ماه آثار خود را ارسال کنند.

دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر آذربایجان غربی افزود: همچنین داوری آثار ارسالی این دو بخش در اردیبهشت ماه خواهد بود و آثار منتخب نیز در ۱۲ اردیبهشت همزمان با هفته بزرگداشت معلم معرفی و از منتخبان هر بخش تجلیل خواهد شد.

بهجت به برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی اشاره کرد و گفت: نزدیک هشت سلسله نشست تخصصی برگزار می‌شود که چهار نشست در دانشکده معماری و شهر سازی و هنر ارومیه، یک نشست در دانشگاه آفاق، ۲ نشست در شهرستان‌های شوط و مهاباد و نشست تاریخ هنر آذربایجان غربی با همکاری بنیاد ایرانشناسی آذربایجان غربی در گالری حوزه هنری برگزار خواهد شد.

وی افزود: کارگاه‌های انتقال تجربه نیز از دیگر برنامه‌های این جشنواره است که نزدیک هفت کارگاه انتقال تجربه برگزار خواهد شد و از این میان یک کارگاه در تکاب، یک کارگاه در چایپاره و بقیه در محل گالری نمایشگاه برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین یک کارگاه انتقال تجربه نیز در هنرستان هنرهای زیبا و یک کارگاه در دانشکده معماری و شهرسازی و هنر ارومیه برگزار می‌شود.

بهجت ادامه داد: پس از این افتتاحیه، نمایشگاه‌های جانبی در نهم ماه جاری شامل نمایشگاه آثار دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی ارومیه در گالری خود دانشکده و در روز چهارشنبه آثار دانشجویان دانشگاه آفاق در خود دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: نمایشگاهی با موضوع غزه " همقدم تا فتح قدس" آثار تصویر سازی انجمن بانوان خیمه در مجتمع فرهنگی هنری ارومیه افتتاح خواهد شد.

وی اظهارکرد: همچنین ۱۲ بهمن ماه جاری نمایشگاه شمال استان در خوی و نمایشگاه جنوب استان در پیرانشهر در افتتاح خواهند شد.

بهجت افزود: نمایشگاه تجسم هنر هرسال جزوی از برنامه‌های جشنواره هنرهای تجسمی فجر است که در ۲ بخش رقابتی و غیر رقابتی افتتاح می‌شود که بخش رقابتی ۱۰ بهمن ماه در تهران افتتاح می‌شود و بخش غیر رقابتی به مرکزیت هر استان برگزار می‌شود.

نمایشگاه شانزدهمین هنرهای تجسمی فجر آذربایجان غربی از امروز تا ۲۱ بهمن ماه سال جاری برپاست.

شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با حضور چهره‌های شاخص هنرهای تجسمی، بهمن امسال در موزه هنرهای معاصر تهران، مراکز معتبر نمایشگاهی پایتخت و سایر استان‌ها برگزار می‌شود.