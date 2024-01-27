۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در غزه در معرض قحطی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جورجیوس پتروپلوس مدیر دفتر سازمان ملل در امور انسانی در غزه اعلام کرد که تأسیسات پزشکی و انسانی غزه باید مورد حمایت قرار بگیرند.
پتروپلوس با اشاره به خطر قحطی در نوار غزه تاکید کرد: پس از چندین هفته جنگ، خطر قحطی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را در غزه تهدید میکند.
مدیر دفتر سازمان ملل در امور انسانی در غزه ضمن اشاره به لزوم توقف جنگ علیه این باریکه افزود: اکنون هر شخصی در غزه به کمک نیاز دارد و جنگ باید متوقف شود.
پتروپلوس با اشاره به لزوم ورود بدون قید و شرط کمکهای بشردوستانه به نوار غزه ادامه داد: کمکها و مواد غذایی باید به صورت آزاد به نوار غزه وارد شوند. تنها میتوانیم یکسوم نیاز ساکنان نوار غزه به آب آشامیدنی سالم را تأمین کنیم.
کمی پیشتر نیز هلال احمر فلسطین خواهان حمایت جامعه بینالملل از مقرهای این سازمان و کادر آن در شهر خانیونس شد. همچنین هلال احمر فلسطین تاکید کرد که محاصره و بمباران نوار غزه جان کادر این سازمان، زخمیها، بیماران و آوارگان حاضر در مقر هلال احمر واقع در خانیونس را به خطر انداخته است. علاوه بر این بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر فلسطین، یک آواره فلسطینی در محوطه بیمارستان امل در خانیونس به ضرب گلوله نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.
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