هشدار یونیسف و آکسفام نسبت به قحطی در شمال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جیمز الدر سخنگوی منطقه‌ای سازمان یونیسف اعلام کرد که از هر ۶ کودک حاضر در شمال غزه دست کم یک نفر از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند.

وی ابراز داشت که ورود کمک‌های انسانی بدون قید و شرط به نوار غزه ضرورتی گریزناپذیر است. ‌چرا که کمک‌هایی که در حال حاضر به غزه می‌رسد، به هیچ وجه کافی نیست.

الدر ادامه داد که شرایط بغرنجی که ساکنان و کودکان غزه در حال حاضر با آن مواجه هستند، نتیجه مستقیم کمبود کمک‌های انسانی است.

در همین رابطه هماهنگ کننده موسسه آکسفام در غزه نیز با اشاره به اوضاع انسانی بغرنج در شمال غزه تصریح کرد که سازمان‌های امدادی نمی‌توانند به ساکنان شمال نوار غزه دسترسی داشته باشند.

وی خواستار ارسال کمک‌های انسانی به شمال غزه بدون مانع شد و گفت که برای تحقق این موضوع باید آتش‌بس برقرار شود.