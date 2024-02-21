  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۰

هشدار یونیسف و آکسفام نسبت به قحطی در شمال غزه

هشدار یونیسف و آکسفام نسبت به قحطی در شمال غزه

سازمان‌های بین‌المللی یونیسف و آکسفام نسبت به فاجعه قحطی در شمال غزه و عدم دسترسی به این منطقه برای ارسال کمک‌های انسانی در نتیجه محاصره رژیم صهیونیستی هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جیمز الدر سخنگوی منطقه‌ای سازمان یونیسف اعلام کرد که از هر ۶ کودک حاضر در شمال غزه دست کم یک نفر از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند.

وی ابراز داشت که ورود کمک‌های انسانی بدون قید و شرط به نوار غزه ضرورتی گریزناپذیر است. ‌چرا که کمک‌هایی که در حال حاضر به غزه می‌رسد، به هیچ وجه کافی نیست.

الدر ادامه داد که شرایط بغرنجی که ساکنان و کودکان غزه در حال حاضر با آن مواجه هستند، نتیجه مستقیم کمبود کمک‌های انسانی است.

در همین رابطه هماهنگ کننده موسسه آکسفام در غزه نیز با اشاره به اوضاع انسانی بغرنج در شمال غزه تصریح کرد که سازمان‌های امدادی نمی‌توانند به ساکنان شمال نوار غزه دسترسی داشته باشند.

وی خواستار ارسال کمک‌های انسانی به شمال غزه بدون مانع شد و گفت که برای تحقق این موضوع باید آتش‌بس برقرار شود.

کد مطلب 6033829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها