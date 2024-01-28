۱۱۰ درصد برنامه اشتغال سرعین تحقق یافته است

مرتضی هوشمند در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سهمیه وام اشتغال این شهرستان ۳۶ پرونده بود که ما ۷۲ پرونده متقاضیان اشتغال را به بانکها معرفی کردیم که از این تعداد تاکنون تسهیلات اشتغال برای ۴۰ پرونده واریز شده است.
وی تصریح کرد: در این حوزه علاوه بر تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه اشتغال، شاهد برگزاری دورههای آموزشی، نظارت و پایدارسازی شغلی با همراهی راهبران اشتغال را در این شهرستان شاهد بودیم.
رییس کمیته امداد شهرستان سرعین از همکاری بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات قدردانی کرد و گفت: از ۸۱ میلیارد ریال طرح معرفی شده به بانکها، تاکنون ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
هوشمند در مورد احداث خانه محرومان در قالب تفاهمنامه با سپاه، بنیاد مسکن و خیرین افزود: با تکمیل تفاهمنامه، سال گذشته ۲ باب مسکن مددجویان تحویل داده شد و امسال از ۲ باب مسکن در حال احداث، یک باب در هفته دولت به بهرهبرداری رسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برای نیازمندان شهرستان یک باب سرویس بهداشتی، ۲ باب حمام و یک باب آشپزخانه با همراهی خیرین احداث و در اختیار آنها قرار گرفته و ۲۰ مورد تعمیرات مسکن نیز انجام شده است.
هوشمند در مورد تشویق به امر ازدواج و توزیع جهیزیه نوعروسان اضافه کرد: هفت سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش در ۱۰ ماهه امسال اهدا شده است.
رییس کمیته امداد شهرستان سرعین به عملیات خدماترسانی به نیازمندان در قالب لوازم ضروری منزل و کمک معیشتی اشاره کرد و ادامه داد: یکهزار و ۲۵۰ مورد سبد کالا و لوازم ضروری منزل در بین جامعه هدف کمیته امداد شهرستان توزیع شده است.
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