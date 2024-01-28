به گزارش خبرگزاری مهر، غلام عباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در دیدار با علی سلاجقه؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: یکی از ارکان توسعه پایدار، پایداری محیط زیست است.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در حقوق عامه، حفظ و صیانت از حقوق محیط زیستی است و دادستانی مصادیق متعددی را به موضوعات مرتبط با محیط زیست اختصاص داده و بخش عمده‌ای از مأموریت‌های دادستان‌های کل کشور به محیط زیست رسیده است.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تاکید کرد: در واقع محیط زیست بیشترین سهم را از حقوق عامه دارد که ایفا و اجرای این حقوق زیست محیطی بر عهده سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی است. وظیفه ما نیز احیا و پیگیری این حقوق است.

ترکی با اشاره به قانون هوای پاک به عنوان یکی از حقوق عامه گفت: دادستانی و سازمان حفاظت محیط زیست باید تکالیف را احصا و دنبال کنند. در این قانون سازمان حفاظت محیط زیست چند تکلیف دارد که یکی از آنها نظارت بر اجرای آن است. بر اساس گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، به نظر می‌رسد که سازمان حفاظت محیط زیست در دو سال اخیر اهتمام بیشتری برای اجرای این قانون داشته است.

وی تاکید کرد: ما نباید به خود اظهاری دستگاه‌ها مسؤول در قانون هوای پاک بسنده کنیم و باید ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست از عملکرد دستگاه‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد و سازمان ترک فعل‌ها را به دستگاه قضائی گزارش داده و اعلام جرم کند چرا که آلودگی هوا با سلامت مردم در ارتباط بوده و هیچ عذری در این خصوص پذیرفته نیست.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور افزود: در ماده ۳۳ قانون هوای پاک که گفته شده که درآمدهای حاصل از این قانون باید برای اجرای تکالیف هزینه شود، پاشنه آشیل اجرای قانون هوای پاک شده چرا که اصلاً در این قانون، منابع و درآمدها شفاف‌سازی نشده و ما این شفافیت را از سازمان برنامه و بودجه پیگیری خواهیم کرد.

ترکی خاطرنشان کرد: در خصوص صنایع بزرگ عمرانی، حتماً نیاز به مجوزهای محیط زیستی است که باید پیش از اجرا پیگیری شود و اگر در مرحله اجرا مشخص شود که این مجوز را ندارد، باید جلوی آن را بگیریم. مشابه اتفاقی که در پتروشیمی میانکاله افتاد.

وی درباره قانون مدیریت پسماند گفت: ۱۸ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و کهنه و فرسوده شده است، لذا نیاز کشور را برطرف نمی‌کند و امیدواریم که مصوبه جدیدی در این موضوع داشته باشیم.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با اشاره به آلودگی ناشی از پسماند در شمال کشور گفت: آلودگی منابع آب و خاک و تهدید سلامت مردم با دنبال انباشت کوه‌های پسماند اتفاق افتاده که باید جلوی آن گرفته شود و دادستانی نیز از این موضوع حمایت می‌کند.

ترکی خاطرنشان کرد: در موضوع پسماندهای خطرناک صنعتی و پزشکی نیز انتظار بیشتری از سازمان حفاظت محیط زیست داریم که متخلفان را معرفی کند.

وی گفت: در اطراف باغ گیاه‌شناسی ساخت و سازی انجام شده که تهدید گونه‌های ژنتیکی است و باید خود دولت جلوی آن را بگیرد و اگر این اتفاق نیفتد دستگاه قضائی ورود می‌کند. باغ گیاه‌شناسی محدوده تنفس تهران است و نباید از بین برود.